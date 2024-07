CIAK! IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CINECITTÀ SPA HA CONFERMATO CHIARA SBARIGIA NEL RUOLO DI PRESIDENTE E HA NOMINATO MANUELA CACCIAMANI IN QUELLO DI AMMINISTRATORE DELEGATO, AL POSTO DI NICOLA MACCANICO, CHE IL 25 GIUGNO SI ERA DIMESSO – COME DAGO-DIXIT, IL RUOLO DI AD ERA DESTINATO A GIUSEPPE DE MITA, CARO ALLE “MELONI SISTERS”. MA DE MITA JR HA PREFERITO RESTARE A SPORT E SALUTE...

Chiara Sbarigia

Si rafforza la configurazione dell’Istituto Luce Cinecittà, punto di riferimento dell'industria audiovisiva e cinematografica a livello nazionale ed europeo. Il Consiglio di Amministrazione ha infatti riconfermato Chiara Sbarigia nel ruolo di Presidente e ha nominato Manuela Cacciamani in quello di Amministratore Delegato.

manuela cacciamani

Chiara Sbarigia, ha studiato al Conservatorio di Musica Santa Cecilia e si è laureata con lode all'Università "La Sapienza". Dal 2021 ricopre la carica di Presidente di Cinecittà e dal luglio 2023 quella di Presidente di APA – Associazione Produttori Audiovisivi. Ha gestito l’internazionalizzazione e la formazione del settore dell’audiovisivo, fondando e dirigendo appuntamenti di riferimento quali il RomaFictionFest e il Mercato Internazionale dell’Audiovisivo (MIA). Ha gestito la pianificazione strategica e la rappresentanza in Confindustria Cultura.

chiara sbarigia lucia borgonzoni

È ideatrice e curatrice di alcune mostre dell'Archivio Luce, tra queste "La memoria delle stazioni" (all'Auditorium Parco della Musica), "I Mondi di Gina", e "Architetture inabitabili" (alla Centrale Montemartini, insieme a Dario Dalla Lana).

Ha promosso la costituzione del patrimonio museale del MIAC - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema e implementato tutte le attività formative di Cinecittà Luce finanziate dal PNRR, come i corsi specialistici di LuceLabCinecittà. È giurata al Premio Strega, al Festival delle serie tv di Montecarlo e fa parte del Collegio Soci Fondatori – Fondazione Cinema per Roma. Ha vinto di recente il Premio Women in Cinema Award nell'ambito della Mostra di Venezia.

Manuela Cacciamani ha iniziato a lavorare fin da giovane a Cinecittà nelle più grandi produzioni americane tra cui “Gangs of New York” di Martin Scorsese, “The Adventures of Steve Zissou” di Wes Anderson e “Ocean’s Twelve” di Stephen Soderbergh. Prima di diventare produttrice, è stata Direttrice di produzione all’opera di Abel Ferrara “Mary” (2005).

manuela cacciamani

Dopo uno stage presso la MIRAMAX a New York, fonda nel 2006 ONE MORE PICTURES, casa di produzione cinematografica e audiovisiva di cui ha ricoperto il ruolo di Presidente e azionista fino a giugno 2024. Sempre nel 2006 entra a far parte di VFX FACTORY “DIRECT2BRAIN”, società in cui ricopre il ruolo di partner fino a giugno 2024. I lavori realizzati costituiscono per l’intero comparto esempi di “Digital Disruption” applicato alla produzione cinematografica.

nicola maccanico chiara sbarigia

Continua le sue esperienze produttive lavorando con Sky e Rai Cinema. È inoltre stata Presidente in Anica, dal 2021 a giugno 2024, dell’Unione “Editori e Creators digitali”, realtà che ha contributo ad ampliare con 103 creators e una fanbase di 227 milioni di persone.

Chiara Sbarigia