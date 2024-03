CIAK, MI GIRA! BOTTE DA ORBI TRA IL POTENTE “KUNG FU PANDA 4” E “GODZILLA E KONG: UN NUOVO IMPERO”, FINALMENTE PER LA GIOIA DEGLI SPETTATORI CHE ESCONO DALLA LOGICA DA CINECLUB CONTINUO DI QUESTO STAGIONE – IL PRIMO IERI IN ITALIA HA INCASSATO 576 MILIONI CON 80 MILA SPETTATORI, CONTRO I 406 MILA EURO, 52 MILA SPETTATORI DI “GODZILLA E KONG” – SI STA COMPORTANDO BENISSIMO ANCHE IL CAMPIONE ITALIANO, LA COMMEDIA ABRUZZESE “UN MONDO A PARTE”... – VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

Botte da orbi tra il potente “Kung Fu Panda 4” e “Godzilla e Kong: Un nuovo impero”, finalmente per la gioia degli spettatori che escono dalla logica da cineclub continuo di questo stagione. “Kung Fu Panda 4” ieri in Italia ha incassato 576 milioni con 80 mila spettatori e un totale di 5, 8 milioni, contro i 406 mila euro, 52 mila spettatori e un totale da 804 mila euro in due giorni di “Godzilla e Kong”.

Ma la notizia bomba è che “Godzilla e Kong” ha incassato 10 milioni in America solo con le anteprime, più o meno quanto Dune2, e si prevede un primo weekend non da 50-55, ma da 70-75 milioni di dollari e nel suo primo giorno di proiezione in Cina, venerdì, ha esordito con 10 milioni di dollari. Si prevede un totale in Cina da 105 milioni di dollari che lo farebbe diventare il maggior incasso di un film americano in Cina della stagione.

virginia raffaele antonio albanese un mondo a parte

Si sta comportando benissimo anche il campione italiano, la commedia abruzzese “Un mondo a parte” di Riccardo Milani con la coppia Antonio Albanese Virginia Raffaele, ricostruita in modalità Paola Cortellesi. Come sappiamo benissimo tutti noi spettatori, e Noschese insegna, non è facile far diventare una star del cinema un imitatore o una imitatrice. La stessa Cortellesi ci ha messo anni per esplodere. Vediamo se Milani riuscirà a far funzionare davvero Virginia Raffaele. Intanto ieri il film ha incassato 262 mila euro, con 40 mila spettatori e un totale, in due giorni, di 482 mila euro.

Quarto posto, molto distanziato, per “Priscilla”, sofisticato film di Sofia Coppola sulla moglie bambina di Elvis, 71 mila euro, 10 mila spettatori e un totale di 186 mila euro. Seguono i film ormai spompati, “Dune: Parte due” co 68 mila euro e un totale di 9, 3 milioni, “La zona d’interesse” di Jonathan Glaser con 27 mila euro, 4 mila spettatori e un totale da 4, 2 milioni.

Più giù, al settimo posto, “Race for Glory” di Stefano Mordini con Riccardo Scamarcio e Daniel Bruhl, 24 mila euro, un totale di 1, 1 milione, all’ottavo “May December” di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore, 15 mila euro e un totale di 440 mila euro.

