Marco Giusti per Dagospia

doctor strange nel multiverso della follia 1

Non so come stia andando negli altri universi, ma certo in questo vecchio universo messo a dura prova da guerra e pandemia oltre che da Mughini e Sgarbi che ancora si menano al Costanzo Show, “Doctor Strange nel Multiverso della follia” di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch che si nasconde nella cappa per non farci ricordare che è anche un grande attore e Elizabeth Olsen in un ruolo da Monica Maggioni inferocita che più antifemminile non si può, trionfa nella giornata di ieri da noi con 2 milioni 254 mila euro, con 527 sale, per un totale di 6,7 milioni in quattro giorni, ma soprattutto in America con 90 milioni di dollari nella sua prima giornata di uscita venerdì, dopo i 36 dell’anteprima, puntando a un primo weekend tra i 160 e i 180 milioni ma toccando già con l’aggiunta dei 40 mercati internazionali dove è uscito ben 229 milioni di dollari globali. Boom!

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

Siamo contenti? Beh, anche se non siamo esercenti e non stiamo contando i soldi alla cassa finalmente rimpinguata dalle paghette dei pischelli brufolosi che sognano di dire a qualche ragazza, o di sentirselo dire con la voce di Benedict Cumberbatch, “Ti amo in tutti gli universi!”, siamo contenti per il grande lavoro di Sam Raimi sull’horror comedy, sui morti che parlano e ci fanno sorridere, per il ritorno di un grande autore di cinema puro dopo dieci anni di assenza dal grande schermo. Per quanto riguarda tutto il pippone sul multiverso ne ho già abbastanza di questo, figurarsi se posso pensare agli altri 77 universi dove ritrovo ogni sera Lilli Gruber con Massimo Giannini e Beppe Severgnini.

benedict cumberbatch doctor strange nel multiverso della follia.

Al secondo posto, in Italia, troviamo “Animali Fantastici – I segreti di Silente” con 143 mila euro, con 308 sale, e un totale di 7,9 milioni di euro. Terzo “Downton Abbey II” con 96 mila euro, e 438 sale, per un totale di 733 mila euro, quarto “Sonic il Film 2” con 83 mila euro per un totale di 3,8 milioni. Quinto e sesto posto sono per i film italiani “Settembre”, 60 mila euro con un totale di 87 mila euro, e “il sesso degli angeli” di Pieraccioni con 58 mila euro e un totale di 1, 3 milioni. “Tapirulan” di Claudia Gerini è 19° con 6 mila euro e un totale di 14 mila euro. Le cose non sono così diverse in America, dove “Doctor Strange 2” ha stracciato tutti nella sua prima giornata.

doctor strange nel multiverso della follia.

“Troppo cattivi” è secondo con 2, 3 milioni di dollari, “Sonic il Film 2” terzo con 1, 5, “Animali Fantastici – I segreti di Silente” quarto con 1 milione, mentre il film più stravagante e anti-Strange, “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, quinto con 951 mila dollaro, inizia con Michelle Yeoh in fuga da una lezione asfissiante on line, che scopre in un ripostiglio di scope una versione di suo marito che proviene da un altro multiverso. Come se non gliene bastasse uno.

