Marco Giusti per Dagospia

Ghostbusters Legacy

“Ghostbusters: Legacy” di Jason Reitman è primo anche ieri con 156 mila euro, e 554 sale “Eternals” di Chloé Zhao ovviamente secondo con 129 mila euro, 399 sale e un totale di 7 milioni di euro. Mantiene il terzo posto “The French Dispatch” di Wes Anderson con 84 mila euro, ma la bellezza di 333 sale e un totale di 1,1 milioni di euro. Seguono “Zlatan”, 63 mila euro, “My Hero Academia The Movie” con 57 mila.

eternals 1

Sesta con 40 mila euro e un totale di 598 mila euro la commedia di Paolo Costella “Per tutta la vita” con Ambra, Fabio Volo, Luca e Paolo, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Claudia Pandolfi dedicata alle coppie, ai divorzi, ma soprattutto con interpreti che abbiamo visto in decine di commedie simili gli anni passati, pensiamo solo a “Maschi contro femmine”, “Ex”, e che oggi sono dei quarantenni un po’ invecchiati davanti alle cineprese.

bill murray the french dispatch 2

Il film vale esattamente quello che valevano i film di Fausto Brizzi di dieci anni fa, Costella è un bravo professionista, ma credo che il pubblico voglia cosa diverse. Va comunque meglio di “Freaks Out” di Gabriele Mainetti, settimo con 32 mila euro e un totale di 2, 3 milioni di euro. Il terribile “Promises”, storia d’amour fou tra Pier Francesco Favino e Kelly Reilly senza una scena di sesso decente è all’ottavo posto e dubito possa trovare un pubblico.

zlatan il film su ibrahiimovic

Andrebbe visto invece “La peggiore persona del mondo” di Joachim Trier, in odore di candidatura all’Oscar per il miglior film straniero, che ieri era tredicesima in classifica. Da vedere “Annette” di Lèos Carax, anche se Ciro Ippolito ha retto neanche quaranta minuti, e, ovviamente, l’edizione restaurata di “Mulholland Drive” di David Lynch e vi consiglia caldamente “A Chiara” di Jonas Carpignano, tra i migliori film italiani dell’anno.

bill murray the french dispatch 5 ambra fabio volo per tutta la vita FREAKS OUT. zlatan il film su ibrahiimovic 2

ghostbusters legacy. bill murray the french dispatch bill murray the french dispatch 1 angelina jolie eternals phastos personaggio gay in the eternals Ghostbusters Legacy Ghostbusters Legacy