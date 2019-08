CIAK, SI SCAZZA – DIMENTICATE “FAST AND FURIOUS” COME LO CONOSCETE: DWAYNE "THE ROCK" JOHNSON E VIN DIESEL SONO ENTRATI COSÌ BENE NELLA PARTE CHE SI ODIANO ANCHE FUORI DAL SET E DIFFICILMENTE TORNERANNO A GIRARE INSIEME - THE ROCK È IL PROTAGONISTA DI UNO SPIN-OFF DELLA SAGA IN CUI NON C’È DIESEL CHE HA ESCLUSO IL “NEMICO” DAL PROGETTO DI CUI È ANCHE PRODUTTORE - E NON SOLO I SOLI A ODIARSI A HOLLYWOOD…(VIDEO)

Giampiero De Chiara per “Libero quotidiano”

dwayne johnson e vin diesel 9

«Ho avuto una serie di discussioni con Vin Diesel, fra cui un serio faccia a faccia nella mia roulotte... Alla fine ho capito che abbiamo delle idee totalmente diverse sul modo di fare un film e di collaborare. C' è voluto tempo prima di riuscire a capirlo, ma sono comunque contento di esserci arrivato e di aver chiarito come stanno le cose, sia nel caso in cui tornassimo a lavorare insieme che nell' ipotesi contraria». Parole chiare quelle di Dwayne "The Rock" Johnson dette dopo aver girato l' ottavo film della saga Fast and Furious.

dwayne johnson e vin diesel 6

Con Vin Diesel il nerboruto attore è l' anima di una saga (otto film e uno spin -off) che è diventato un blockbuster mondiale (più di cinque miliardi di dollari incassati dal 2001 fino al 2017). Pellicole che hanno fatto la ricchezza di Hollywood nel 21° secolo, assieme alle storie dei supereroi della Marvel (The Avengers). Interpretati da attori che prendono più di 20 milioni di dollari per ogni ruolo che interpretano.

dwayne johnson e vin diesel 5

Star che sono vere e proprie industrie internazionali. E come tutte le multinazionali, sia Vin Diesel che The Rock, hanno i loro obiettivi, le loro strategie che, spesso, non collimano tra loro. Anzi. E allora è facile che oltre ad essere rivali sul set, lo siano anche quando il regista dà lo stop alle riprese.

Acerrimi nemici E, secondo voi, dopo quelle parole così dirette di The Rock sul collega Diesel, entrambi torneranno a lavorare insieme per la quinta volta? Visto che la loro sfida cinematografica a colpi di gas aveva già prodotto quattro film.

dwayne johnson e vin diesel 4

Molto difficile, nonostante le dichiarazioni diplomatiche che i due ogni tanto, tra un battibecco e l' altro, rilasciano.

A conferma di ciò la scorsa settimana, due anni dopo quelle dichiarazioni The Rock è uscito sul grande schermo uno spin-off, sempre sulle corse clandestine Usa, (Fast & Furious - Hobbs & Shaw) con lo stesso The Rock e Jason Statham (altro attore legato alla saga ufficiale), ma guarda caso senza Vin Diesel.

dwayne johnson e vin diesel 3

Si tratta della conferma che i due nemici sul set sono entrati molto bene nella parte e, probabilmente, non hanno più nessuna intenzione di uscirne. Diesel, che è anche produttore del franchising cinematografico, sta intanto lavorando al nono e del decimo capitolo. E, per ora, la presenza di The Rock non è prevista.

Questa rivalità, come molte altre a Hollywood, potrebbe nascere anche per motivi promozionali, ma a detta di chi ha lavorato con loro, l' antipatia tra i due divi ha radici reali.

dwayne johnson e vin diesel 7

Tutto è nato da un post pubblicato e poi rimosso da Dwayne Johnson su Instagram nell' agosto del 2016, dove annunciava l' inizio della sua ultima settimana di riprese sul set. L' attore se la prendeva con i suoi colleghi uomini, definiti «non professionali» e «rammolliti».

joan crawford e bette davis

Nella storia Ma senza andare troppo indietro negli anni e senza scomodare rivalità storiche e conosciute - tanto da meritare anche una serie tv (Feud: Bette and Joan) come l' odio che nacque sul set di Che fine ha fatto Baby Jane? tra Joan Crawford e Bette Davis - spifferi ed indiscrezioni, dai set sempre più blindati di Hollywood, rivelano curiosi aneddoti su alcune coppie "scoppiate". Non solo tra antagonisti nella storia, ma anche tra chi per esigenze di copione deve amarsi e baciarsi per far sognare il pubblico.

johnny depp e angelina jolie 1

Come per esempio l' antipatia nata sul set di The Tourist (2010) tra Johnny Depp e Angelina Jolie. Lui la considerava troppo snob e lei lo accusava di scarso impegno. Innamorati nel film, non si rivolgevano la parola dopo lo stop del regista. O la freddezza che c' era sul "caldissimo" set di Cinquanta sfumature di grigio tra i due amanti della storia: Jamie Dorman e Dakota Johnson, nipote di quella Tippi Hedren martorizzata sul set di Gli Uccelli da Alfred Hitchcock.

jamie dorman e dakota johnson

O come le liti e le incomprensioni dietro un' altra mitica love story di Dirty Dancing, reale solo nella finzione cinematografica: il protagonista Patrick Swayze non sopportava Jennyfer Grey (Baby): «È capricciosa, sciocca e non professionale».

patrick swayze jennifer grey 1 johnny depp e angelina jolie 2 joan crawford e bette davis 1 jamie dorman e dakota johnson 1 patrick swayze jennifer grey patrick swayze jennifer grey