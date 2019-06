MA E’ GIANRICO CAROFIGLIO O MARIO BREGA? - “C'È STATO UN PERIODO IN CUI SONO RIMASTO COINVOLTO IN NUMEROSE RISSE. SEMBRO PACATO MA L'APPARENZA INGANNA. UNA VOLTA CAMMINAVO PER STRADA, QUANDO…" - LO SCRITTORE, EX MAGISTRATO E GIA’ PARLAMENTARE PD, PARLA DEL CASO LOTTI: "L'AUTOSOSPENSIONE DA UN PARTITO È UNA COSA POCO SERIA. A ZINGARETTI HO DETTO CHE..." – I ROMANZI, IL KARATE E QUANDO LO SFOTTEVANO DANDOGLI DEL 'BRUCE LEE'