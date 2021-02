CIAO POVERI, SONO IN GATTABUIA - HANNO ARRESTATO IN SVIZZERA MIRKO ROSA, ALIAS "MIRKO ORO", L'IMPRENDITORE DI BUSTO ARSIZIO CHE SFIDAVA LA LEGGE SU TIKTOK PROVOCANDO I CARABINIERI: "CIAO POVERI, NON SPRECATE I SOLDI, TANTO NON MI PRENDERETE MAI" - E INVECE L'HANNO PRESO, CONTESTANDOGLI UNA SFILZA DI REATI TRA CUI TRUFFA, MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, LESIONI PERSONALI, UCCISIONE DI ANIMALI E RICICLAGGIO - GIRAVA VIDEO DICENDO DI ESSERE A MELBOURNE E INVECE ERA...

Andrea Camurani per www.corriere.it

mirkoro 7

Aveva ingaggiato una sfida con le forze dell’ordine attraverso video postati sui social network, con la convinzione di poter rimanere uccel di bosco: «Maresciallo non sprecare i soldi, tanto non mi prenderete mai». Invece Mirko Rosa, 46 anni, noto col nome di «Mirko Oro», è caduto nella trappola degli investigatori.

Non appena è arrivato il via libera dall’autorità giudiziaria, ai carabinieri del reparto operativo di Varese è bastato avvisare i colleghi della polizia cantonale di Mendrisio per arrestarlo.

mirkoro 6

Le manette ai polsi dell’imprenditore di Busto Arsizio sono scattate in Svizzera dove è stato raggiunto da un mandato di cattura europeo dopo che lo scorso 21 gennaio la Procura di Busto Arsizio ha emesso un «provvedimento di esecuzione di pene concorrenti» a carico dell’imprenditore attivo nel settore della compravendita di oro che deve scontare un cumulo di oltre sei anni di pena residua per un campionario di reati: truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisione di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, simulazione di reato e oltraggio a pubblico ufficiale.

mirkoro 5

Una volta all’estero Rosa ha cercato di far credere ai carabinieri di essere in posti diversi da quelli in cui si trovava. «Ciao poveri. Siamo a Melbourne, in Australia», diceva su TikTok. Invece il video era girato in Danimarca. I carabinieri guardavano e appuntavano anche le frasi di sfida lanciate ai militari, in particolare quelle che appartengono al Kanun, il codice d’onore albanese.

Ora Rosa si trova rinchiuso a La Farera, il carcere di Lugano, in attesa di estradizione. «Stiamo valutando cosa fare col tribunale svizzero — dice il legale Stefano Colombetti —. Siamo in attesa di un giudizio in Cassazione per un cumulo continuato di pena che attenuerebbe la sua situazione».

mirkoro 1

Sono tuttora in corso indagini per ricostruire il «circuito relazionale dell’arrestato e a valutare eventuali responsabilità e coinvolgimenti di terze persone che possano averne favorito l’allontanamento e la latitanza», specificano i carabinieri.

mirkoro 11 MIRKO ORO CON SARA TOMMASI mirkoro 3 mirkoro 10 mirkoro 12 mirkoro 8 mirkoro 9 mirkoro 13 mirkoro 17 mirkoro 16 mirkoro 14 mirkoro 15 mirkoro 4 mirkoro 2