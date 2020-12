CIAO POVERY! – DOPO IL CONTRATTO MILIONARIO CON NETFLIX, HARRY E MEGHAN DANNO UN ALTRO ESEMPIO DI COME SI PUÒ SFRUTTARE IL MARCHIO REALE, PUR AVENDO SFALCULATO LA CORONA: SEGUENDO LE ORME DEGLI OBAMA, I DUCHI HANNO FIRMATO UN ACCORDO CON SPOTIFY PER UN PODCAST ESCLUSIVO, ASSIEME AL LANCIO DI UNA SOCIETÀ CHIAMATA “ARCHEWELL AUDIO” - IL PRIMO CONTENUTO E' IN ARRIVO PER NATALE E… - VIDEO

Francesco Santin per "tech.everyeye.it"

harry e meghan markle

Mentre continua a lavorare sulle Spotify Stories, feature simile alle famose clip che ogni utente può caricare su Instagram per 24 ore, il colosso dello streaming musicale ha annunciato un accordo con il Duca e la Duchessa di Sussex, Harry e Meghan, per un podcast esclusivo, assieme al lancio di una società chiamata Archewell Audio.

Come riportato anche da The Verge, Harry e Meghan ospiteranno i propri podcast e produrranno altri programmi – di cui attualmente non si sa nulla nel dettaglio – a partire dal prossimo anno, eccetto per uno speciale in arrivo questo dicembre riguardante le vacanze di Natale. Il podcast di Harry potrebbe concentrarsi su questioni relative ai veterani, mentre quello della Duchessa Meghan tratterrebbe maggiormente temi riguardanti l'uguaglianza di genere.

harry meghan markle podcast spotify

In passato anche Barack e Michelle Obama hanno firmato un accordo con Spotify in concomitanza con il lancio di una loro società di produzione audio chiamata Higher Ground. Nel loro caso, il podcast di Michelle Obama ha debuttato la scorsa estate come esclusiva per poi comparire anche su altre piattaforme; di conseguenza, anche i prodotti del Duca e della Duchessa di Sussex potrebbero seguire questo esempio.

gli obama

Ma Spotify non si sarebbe limitata solo a questo “colpaccio”: i nuovi accordi di produzione riguardano anche altri nomi come Joe Rogan, che ora ha un contratto in esclusiva con il colosso dello streaming audio, e si parla persino di lavori assieme a Kim Kardashian West e il marchio DC Comics. In questo modo, Spotify dovrebbe consolidarsi come la piattaforma migliore nel mondo dei podcast, con sempre più utenti pronti a iscriversi per cimentarsi in esperienze simili.

meghan markle

Di recente Spotify ha resettato le password ad alcuni profili in quanto colpiti da una falla che avrebbe potuto mettere a rischio i dati personali. Fortunatamente, però, il problema sembrerebbe essere stato risolto.

