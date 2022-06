A CIASCUNO LA SUA PATACCA - MASSIMO BOCHICCHIO “CUCIVA” LE SUE PROPOSTE FINANZIARIE SUL PROFILO DELLE VITTIME CON UNA STRATEGIA DIVERSIFICATA E AGGRESSIVA – IL DENTISTA MARCO PETRILLI GLI DIEDE 150MILA EURO, TUTTI I SUOI RISPARMI: “NELL'ESTATE 2014, OSPITE IN CASA SUA A CAPALBIO, MI RIFERIVA CHE LA SOCIETA’ KIDMAN AVEVA LA POSSIBILITÀ DI USUFRUIRE IN PRECOLLOCAMENTO DI AZIONI ALIBABA, IL GIGANTE CINESE DI COMMERCIO ONLINE...” - STEPHAN EL SHARAAWY HA SVELATO CHE I PUNTI DI FORZA DELLE PROMESSE DI BOCHICCHIO ERANO GLI ALGORITMI: “SOSTENEVA DI POTER CONTROLLARE TUTTI GLI ASPETTI CONNESSI AL TRADING…”

Ilaria Sacchettoni per il “Corriere della Sera – Edizione Roma”

MASSIMO BOCHICCHIO

L'allenatore. La scrittrice. L'architetto. Il medico. Il broker aveva promesse per ciascuno e lusinghe per tutti. Chi era attratto dall'investimento sicuro e chi da percentuali stellari, chi dalla piattaforma globale e chi dalla banca garante. Massimo Bochicchio cuciva le sue proposte finanziarie sul profilo sociale di ciascuno.

Dalle denunce depositate agli atti dell'inchiesta emergono frammenti di una strategia diversificata, aggressiva. E la prepotenza delle illusioni finanziarie messe in campo.

Denunce sofferte come quella del dentista Marco Petrilli lasciano intravedere un complesso meccanismo di seduzione: «Nell'estate 2014, ospite in casa sua a Capalbio (del broker, ndr ), mi riferiva che la Kidman (società attraverso la quale operava, ndr ) aveva la possibilità di usufruire in precollocamento di azioni Alibaba, il gigante cinese di commercio online...» Prendono il volo, per questa strada, 150mila euro, tutti i risparmi dell'odontoiatra.

MASSIMO BOCHICCHIO E LA MOGLIE ARIANNA

Più basilare l'esca gettata nei confronti del procuratore sportivo Luca Bascherini con il quale Bochicchio accenna a un falso pedigree della sua Kidman: «Massimo Bochicchio rappresentava al signor Luca Bascherini che la società Kidman Asset Management Ltd fosse, seppur indirettamente, controllata da Hsbc, che importanti istituti di credito tra i quali Hsbc e Unicredit avessero effettuato ingenti investimenti tramite Kidman, così confortando lo scrivente circa la solidità del progetto finanziario e l'assenza di rischi di perdita dei capitali».

MASSIMO BOCHICCHIO

C'è poi la scrittrice Barbara Prampolini convinta da Bochicchio a investire su azioni Facebook riservate alla Kidman. Ancora una volta si trattava di un investimento all'apparenza garantito: «Era accaduto infatti - si legge nel suo esposto - che in vista della successiva quotazione in borsa Facebook avesse emesso quotazioni di classe B sottoscrivibili da parte di un ristretto gruppo di selezionati investitori internazionali».

Ma è il giocatore Stephan El Sharaawy a svelare i punti di forza delle promesse del broker. Il vero coniglio nel cilindro sono gli algoritmi: «Il signor Massimo Bochicchio - si legge - rappresentava che Tiber Capital (altra società attraverso la quale operava l'intermediario, ndr ) utilizzava un algoritmo che permetteva di controllare tutti gli aspetti connessi al trading (costruzione del portafoglio, rischio, controllo ed esecuzione). L'utilizzo di tale algoritmo, secondo Bochicchio, permetteva di monetizzare le posizioni quotidianamente...con rischio sostanzialmente nullo».

massimo bochicchio e la moglie

Saranno i finanzieri del Nucleo di polizia valutaria, coordinati dal pm Alessandro Di Taranto, a svelare i trucchi più consolidati del broker. Il rapporto della Kidman con Hsbc?

Un'invenzione: «Al fine di invogliare i nuovi clienti ad investire, mostrava loro un organigramma fittizio da cui emergeva come la Kidman fosse controllata da Hsbc e spesso per accrescere la credibilità di tale controllo convocava i clienti per le firme dei contratti a favore di Kidman presso gli uffici della Hsbc di cui era dipendente», scrivono gli investigatori.

bochicchio

Radiato dall'albo degli intermediari dalla Consob nel 1999 (avrebbe prodotto documentazione falsa in favore di alcuni clienti) Bochicchio si mette in proprio e costituisce la Kidman alle Bahamas per poi trasferirla alle Isole Vergini. Da Londra dove è di stanza dai primi del Duemila effettua trasferimenti di denaro tramite semplici money transfer (tanto che i versamenti vengono definiti «rimessa emigrante» nell'analisi dettagliata delle movimentazioni). Poco più che una curiosità nella pirotecnica carriera del Madoff dell'Aniene.

EL SHARAAWY IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMO BOCHICCHIO IL LUOGO DELL INCIDENTE IN CUI E' MORTO MASSIMO BOCHICCHIO