Separati. Ma solo professionalmente. Harry e Meghan Markle hanno deciso di separare la loro vita privata dalla carriera. E così è sempre più comune vedere i duchi di Sussex partecipare a cerimonie pubbliche da soli. Una strategia per far tornare sotto una buona luce Harry dopo lo strappo con la famiglia reale?

Il figlio di Re Carlo, ad esempio, si trova in Canada per promuovere gli Invictus Games del 2025. Secondo quanto riferito, Meghan sta concentrando maggiormente le sue energie sulla sua attività American Riviera Orchard e sui progetti di Hollywood.

[…] L'ultima volta che sono stati visti insieme è stato durante il tour quasi reale in Nigeria e la Colombia l'anno scorso. Poi Harry e Meghan hanno perseguito i propri interessi e partecipato a meno eventi insieme e nonostante la coppia abbia ancora progetti comuni insieme, hanno deciso di ritagliarsi anche i propri percorsi di carriera.

Una nuova dichiarazione su Sussex.com ha parlato della partecipazione di Harry a una partita della Grey Cup in Canada domenica 17 novembre, discutendo di come il principe "sia stato al centro della scena" - una tattica sottile, non apparentemente nuova, di apparire da solo nella sua vita professionale. Poi il principe Harry, il duca di Sussex, ha fatto un'apparizione notevole alla Grey Cup di Vancouver […]

Ma la speranza di vederli nuovamente insieme c'è. Gli Invictus Games del 2025 si svolgeranno lì a febbraio 2025 e Harry ha dichiarato a TSN in un'intervista che: «Questa volta tra meno di tre mesi torneremo per la cerimonia di apertura a febbraio». È stato riferito che Meghan accompagnerà Harry a febbraio per i giochi di Vancover discutendo se portare o meno il figlio, il principe Archie, con loro. Nel frattempo si dice che Meghan sia tornata a casa nella casa californiana della coppia concentrandosi sul suo marchio di lifestyle, American Riviera Orchard (ARO), che deve ancora essere lanciato.

