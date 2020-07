https://video.lastampa.it/esteri/nuda-contro-l-esercito-schierato-l-assurda-perfomance-della-manifestante-a-portland/117475/117494

Da www.lastampa.it

È stata ribattezzata Naked Athena, la donna che ha affrontato completamente nuda, i militari inviati da Trump a Portland. In Oregon non sembrano placarsi le proteste per l'uccisione di George Floyd. Una performance durata un quarto d'ora conclusasi con la donna seduta a gambe aperte davanti l'esercito schierato.

