LA CILIEGIONA SULLA TORTA - L'ITALIA HA UN NUOVO APPETITOSO RECORD: LA CILIEGIA PIÙ GRANDE DEL MONDO - TROVATA SU UN ALBERO A PAESE, CITTADINA DEL TREVIGIANO, PESA 24,8 GRAMMI E “BATTE” IL PRECEDENTE RECORD DA GUINNESS DI UNA CILIEGIONA CILENA DI 23,9 GRAMMI... - VIDEO

Alessandro Bozzi Valenti per "tribunatreviso.gelocal.it"

ciliegia gigante

In mano, non fosse per il suo color rosso intenso, avrebbe le sembianze di un'albicocca. Si tratta però di una ciliegia, non a caso la più grande del mondo. L'hanno raccolta, nella loro azienda di via Trieste a Paese, i fratelli Sebastiano e Selene Zanoni. 25 anni lui, 22 lei. Da circa 5 anni hanno in mano i campi di terra che furono del nonno Giuseppe.

E qui, dove oltre ad un ettaro di ciliegie coltivano anche quattro ettari di vigneto a prosecco, asparagi e producono miele, ad inizio settimana hanno raccolto una ciliegia del peso di quasi 25 grammi, 24,8 per la precisione. Il Guinness World Record 2019 è stato assegnato ad una ciliegia cilena, del peso di 23,9 grammi.

ciliegia gigante 4

«Ora l'obiettivo è quello di farsi trovare pronti l'anno prossimo per entrare nel libro dei record: sarebbe una soddisfazione personale ma soprattutto un far riassegnare all'Italia questo primato, detenuto già in precedenza», dice Sebastiano Zanoni, titolare dell'omonima azienda agricola, «Il segreto delle nostre ciliegie?

ciliegia gigante 3

Un impianto altamente innovativo: è dotato di un sistema antipioggia e antigrandine. Questa produzione sfrutta molto la densità, le piante sono giovani ma quest'anno, favorite anche dal clima, sono letteralmente esplose. Gli anni scorsi restavano sui 22 grammi, quest'anno hanno fatto il salto di qualità».

La ciliegia degli Zanoni appartiene ad una varietà recente, la Sweet Saretta, marchio registrato dall'università di Bologna nel 2012. Sebastiano ha studiato agraria a Castelfranco e dopo il diploma ha concluso gli studi con l'esame di stato come agrotecnico.

ciliegia gigante 2

«Perché ho deciso di darmi all'agricoltura? Mio nonno era contadino e mi dispiaceva non sfruttare i suoi terreni, mio padre fa infatti completamente un altro lavoro: lentamente la passione è cresciuta e con i primi risultati la voglia è aumentata giorno dopo giorno», aggiunge Sebastiano. Nonno Giuseppe è mancato nel 2016, ma aveva iniziato già a vedere i primi frutti della passione del nipote, seguito a ruota dalla sorella. Oggi, con la ciliegia da record, la sua soddisfazione sarebbe ancora maggiore. In attesa del Guinness.

ciliegia gigante 5 ciliegia gigante 1