9 mag 2020 09:53

IL CIMITERO DEI GIGANTI – IN ATTESA CHE LA TEMPESTA CORONAVIRUS PASSI, LE IMMAGINI SATELLITARI CI MOSTRANO COME LE NAVI DA CROCIERA STIANO ATTENDENDO UN RITORNO ALLA NORMALITÀ NELL’ATLANTICO O NEL MAR DEI CARAIBI – I COSTI PER RIMANERE ORMEGGIATE IN UN PORTO SONO TROPPI ALTI E CON L’EQUIPAGGIO CHE NON PUÒ METTERE PIEDE A TERRA PER EVITARE IL CONTAGIO…