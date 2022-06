13 giu 2022 13:31

IN CINA BASTA UN POSITIVO A FAR TORNARE L'INCUBO LOCKDOWN - PECHINO HA LANCIATO UNA NUOVA MASSICCIA REPRESSIONE DEL COVID PER VIA DI UN FOCOLAIO DI OMICRON INNESCATO DA UNA SOLA PERSONA - L'UOMO, CHE NON SI FACEVA TAMPONI DA 14 GIORNI, HA FREQUENTATO (NONOSTANTE AVESSE SINTOMI) UN LOCALE MOLTO GETTONATO TRA I GIOVANI - UNA VOLTA EMERSO IL CONTAGIO, LE AUTORITA' HANNO ORDINATO SUBITO I TEST DI MASSA SU 3,5 MILIONI DI RESIDENTI E...