Articolo di "Le Monde" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

La Cina limita l'uso di TikTok a 40 minuti al giorno per i bambini sotto i 14 anni

Anche la versione cinese dell'app per i video brevi, chiamata Douyin, non sarà più accessibile di notte.

ByteDance, la società madre di TikTok, ha annunciato sabato 18 settembre che la versione cinese della famosa applicazione di video brevi, chiamata Douyin, non sarà più accessibile agli utenti sotto i 14 anni per più di quaranta minuti al giorno e tra le 22 e le 6 del mattino. Come in Occidente, questa breve applicazione video è molto popolare in Cina, dove ha quasi 500 milioni di utenti - scrive Le Monde.

Douyin ora passa automaticamente i minori di 14 anni alla "modalità giovani", una versione alternativa del social network che include video sulle arti, la storia e la scienza. Per evitare che il blocco venga aggirato, ByteDance ha lanciato un concorso di caccia ai bug del software.

Ma non è chiaro quanto diligentemente l'azienda controlli l'età e l'identità degli utenti che si iscrivono con un account falso, con ByteDance che consiglia anche ai genitori di registrare il loro bambino sulla piattaforma da soli o di attivare manualmente la "modalità giovani".

Acquisizione da parte dello Stato

Può sorprendere che un importante social networker limiti l'uso dei suoi servizi da solo, tagliando le sue entrate pubblicitarie ed esponendosi alla concorrenza. Ma questo annuncio deve essere visto nel contesto molto particolare della ripresa del controllo da parte dello stato sui miliardari della tecnologia e le loro aziende e servizi nel periodo precedente la campagna di Xi Jinping per la rielezione al vertice dello stato cinese.

A giugno, la Cina ha rivisto la sua legge sulla protezione dei minori, richiedendo ai social network di limitare il consumo. La legge specifica che "la società, le scuole e le famiglie devono condurre un'educazione ideale (...). Lo Stato incoraggia e sostiene la creazione e la diffusione di contenuti online che favoriscono la crescita sana dei minori". Fissa anche l'obiettivo di "impedire che i minori diventino dipendenti dalla rete".

Il 3 agosto, lo stato cinese è andato oltre e ha vietato ai minori di usare i videogiochi online durante la settimana, limitando il consumo settimanale a tre ore. Cinque mesi prima, la società leader mondiale dei videogiochi online, Tencent, aveva cercato di risolvere il problema del sovraconsumo segnalato dalle autorità imponendo un "blocco digitale" su alcuni giochi per i minori di 13 anni. Questa iniziativa è stata probabilmente troppo timida, poiché non ha dissuaso lo Stato dal legiferare.