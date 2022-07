16 lug 2022 19:30

IN CINA PER GIOCARE AI VIDEOGIOCHI DOPO LE 22 BISOGNERA' FARSI SCANSIONARE IL VOLTO PER DIMOSTRARE DI NON ESSERE BAMBINI - LA DIPENDENZA DA INTERNET DEI PIU' PICCOLI HA COSTRETTO IL GOVERNO, NEL 2019, A INTRODURRE NUOVE REGOLE: CHI HA MENO DI 16 ANNI NON PUO' GIOCARE ONLINE PER PIU' DI UN'ORA E MEZZA, E MAI DOPO TRA LE 22 E LE 8, E CI SONO LIMITI ANCHE ALLE TRANSAZIONI - MA TROPPO SPESSO LE NORME VENGONO ELUSE, COSI'...