LA CINA HA NASCOSTO L’EPIDEMIA? - PER GLI AMERICANI, GLI INSABBIAMENTI SAREBBERO AVVENUTI AD OPERA DEI FUNZIONARI DEL PARTITO COMUNISTA DI HUBEI, LA PROVINCIA DOVE SI TROVA WUHAN, E IN UN SECONDO MOMENTO DAL POLITBURO DELLA CAPITALE - IL RUOLO DELLA VIROLOGA SHI ZHENGLI, RIBATTEZZATA “BAT WOMAN”, CHE CONDUCEVA RICERCHE SUI PIPISTRELLI, I SUOI RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ DEL TEXAS E QUELLI DELL’ATENEO CON HUAWEI E CHINA NATIONAL PETROLEUM…

Estratto dell’articolo di Francesco Semprini per “la Stampa”

mike pompeo donald trump

[…] Gli insabbiamenti, secondo alcune ricostruzioni degli Usa, sarebbero avvenuti in un primo momento ad opera dei funzionari del Partito comunista di Hubei, la provincia dove si trova Wuhan, e in un secondo momento dal Politburo della capitale. A rincarare la dose è Peter Navarro, superconsigliere per le politiche commerciali di Donald Trump il quale ribadisce come la linea oscurantista del regime capital-comunista abbia prevalso per tutelare interessi propri, tenere lontani sospetti su eventuali sperimentazioni condotte nei laboratori del regime ed evitare macchie sull' immagine del Dragone.

Shi Zhengli

[…] L' attenzione degli esperti si concentrerebbe su Shi Zhengli, nome in codice "Bat Woman", la scienziata incaricata di condurre le sperimentazioni sui pipistrelli nel laboratorio di Wuhan. Si seguono diverse piste sulla virologa tra cui le presunte relazioni pericolose del suo laboratorio con l' Università del Texas, su cui il dipartimento dell' Istruzione americano starebbe facendo luce. Il sospetto è che l' ateneo abbia ricevuto donazioni, finanziamenti e regali proprio dall' Istituto di virologia a cui fa capo «Bat Woman» senza denunciarli come prevede la legge.

Shi Zhengli

Le autorità stanno indagando inoltre su presunti legami anche con il Partito comunista cinese e un intreccio di finanziamenti che vede l' ateneo collegato ad aziende come Huawei e China National Petroleum. La pista di Wuhan porta soprattutto in Francia: Shi Zhengli ha preso il dottorato alla Montpellier 2 University nel 2000 e il laboratorio di Wuhan è figlio di una collaborazione tra Parigi e Pechino durata sino a poco prima della comparsa del virus. Sarà forse un caso (a Washington non ne sono tutti convinti) ma proprio dall' ambasciata cinese a Parigi è giunto il tweet di un cartone animato in stile «Lego» sulla vicenda Covid-19 nel quale gli Usa vengono dipinti come ignoranti e arroganti.

Il laboratorio di Wuhan e Shi Zhengli