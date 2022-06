LA CINA NON VUOLE CONQUISTARE SOLO TAIWAN, MA ANCHE LO SPAZIO! - PECHINO HA ANNUNCIATO CHE ENTRO IL 2026 LANCERA' IN ORBITA UN OSSERVATORIO SPAZIALE PER TROVARE LA PRIMA "TERRA 2.0", CIOE' UN PIANETA SIMILE AL NOSTRO - LA MISSIONE RILEVERA' "MIGLIAIA DI ESOPIANETI IN UN'AMPA GAMMA DI PERIODI ORBITALI E NELLO SPAZIO INTERSTELLARE" - MA CON QUESTO PROGETTO PECHINO VUOLE RISPONDERE ANCHE A UN'ALTRA DOMANDA: SIAMO SOLI NELL'UNIVERSO?...

Dagotraduzione da Vice

la cina e lo spazio

Grazie all’osservatorio spaziale di prossima generazione che sarà lanciato in orbita entro la fine del 2026, la Cina intende trovare la prima "Terra 2.0", cioè un pianeta simile alla Terra in orbita attorno a una stella simile al Sole.

Guidata dall'Accademia cinese delle scienze (CAS), la cosiddetta missione "Earth 2.0" (ET) sarà il primo telescopio progettato per misurare il tasso di occorrenza di questi mondi simili alla Terra nella nostra galassia, la Via Lattea. Mentre l'esistenza del piano era stata precedentemente segnalata da Nature e altre pubblicazioni, il team della missione ha ora pubblicato un white paper di 115 pagine che delinea in dettaglio il progetto sul server di prestampa arXiv. La missione ET cercherà «elusivi gemelli della Terra in orbita attorno a stelle di tipo solare» e «rileverà migliaia di esopianeti terrestri in un'ampia gamma di periodi orbitali e nello spazio interstellare», secondo il documento.

Questo focus centrale sulla Terra 2.0 fa parte di un più ampio sforzo internazionale per trovare mondi che potrebbero essere potenzialmente abitabili. Una volta identificati, questi mondi potrebbero essere scansionati per cercare segni di vita, chiamati firme biologiche, da altri telescopi, che potrebbero fornire informazioni su una delle domande più persistenti nella storia umana: siamo soli nell'universo?

«I pianeti abitabili simili alla Terra attorno a stelle di tipo solare, cioè la Terra 2.0, sono probabilmente i luoghi più favorevoli per cercare la vita extraterrestre a causa del loro potenziale ambiente fisico, chimico e potenzialmente biologico simile alla Terra», ha affermato il team della missione, guidato da Jian Ge, professore presso l'Osservatorio astronomico di Shanghai del CAS, nel libro bianco. «Pertanto, è necessario identificare la Terra 2.0 prima che sia possibile rilevare la vita extraterrestre. La maggior parte delle attuali missioni spaziali per esopianeti non copre quest'area chiave».

kepler rivela esopianeti

Al di là dei mondi simili alla Terra, il progetto farà luce su una serie di domande su molti altri tipi di esopianeti, che sono mondi al di fuori del nostro sistema solare, compresi i pianeti fluttuanti, noti anche come pianeti non legati o canaglia, che sono stati espulsi dai loro sistemi stellari, o quelli formatosi nello spazio interstellare. Il progetto preliminare dell'osservatorio include sette telescopi che trascorreranno almeno quattro anni a scansionare i cieli da un punto di osservazione pianificato al secondo Lagrange Point (L2), un punto di equilibrio gravitazionale tra la Terra e il Sole, che ospita anche il James Webb Space Telescope della NASA.

SISTEMA KEPLER

«La missione ET esplorerà la diversità delle popolazioni di pianeti delle dimensioni della Terra con diversi periodi orbitali tra cui sotto-Terre ravvicinate, pianeti simili a quelli terrestri in zone abitabili, pianeti freddi e pianeti fluttuanti e determinerà accuratamente i tassi di occorrenza di questi pianeti di piccola/bassa massa», hanno detto Ge e i suoi colleghi. Hanno aggiunto che la missione intende rispondere a domande come: «Quanto sono comuni i pianeti abitabili simili alla Terra che orbitano attorno a stelle di tipo solare? 2) Come si formano ed evolvono i pianeti simili alla Terra? 3) Qual è la funzione di massa e la probabile origine dei pianeti di piccola massa fluttuanti?».

«Le simulazioni dell'indagine ET mostrano che l'indagine sul transito ET sarà in grado di rilevare circa 29.000 nuovi pianeti, inclusi circa 4.900 pianeti delle dimensioni della Terra e 10-20 Terra 2.0 supponendo un tasso di occorrenza della Terra 2.0 del 10 percento», ha affermato il team, osservando che la missione unirà i talenti di «300 scienziati e ingegneri provenienti da oltre 40 istituzioni in Cina e all'estero».

Gli obiettivi di ricerca secondari del telescopio vanno dalle osservazioni su piccola scala di asteroidi e comete nel nostro sistema solare a lavori su larga scala di "archeologia galattica", che significa studi sull'evoluzione della Via Lattea nel corso di miliardi di anni.

«ET consentirà la rigorosa archeologia della Via Lattea fornendo datazioni all'avanguardia per un insieme sostanziale delle stelle più antiche della nostra galassia», ha affermato il team di Ge nel documento. «ET osserverà anche fortuitamente decine di migliaia di oggetti del sistema solare nel corso della sua vita, fornendo un monitoraggio ininterrotto dei corpi dalla regione interna del Sistema Solare» fino alla distesa oltre Nettuno, il pianeta più distante noto per orbitare attorno al Sole.

Sebbene i parametri di progettazione di ET siano nuovi, la missione si basa anche sul successo dei suoi predecessori che hanno dato la caccia agli esopianeti, in particolare il telescopio spaziale Kepler della NASA, che ha scoperto migliaia di esopianeti prima di ritirarsi nel 2018. Sei dei sette telescopi di bordo di ET saranno addestrati sulla stessa regione dello spazio su cui si è concentrato Kepler, che abbraccia le costellazioni del Cigno e della Lira. Poiché questo campo di Kepler originale è ben studiato, ET sarà in grado di orientarsi più rapidamente nella sua ricerca della Terra 2.0 utilizzando il metodo del transito, che consiste nel cercare il piccolo calo nella luminosità di una stella quando un pianeta gli passa di fronte.

Il settimo telescopio sarà rivolto verso il centro della Via Lattea e cercherà le firme di pianeti liberi chiamati eventi di microlensing. Questi segnali compaiono quando i campi gravitazionali di questi mondi oscuri deformano la luce dalle sorgenti dietro di loro, fornendo un raro scorcio di pianeti canaglia che sono normalmente nascosti alla vista.

«Insieme, i telescopi di transito e di microlente rivoluzioneranno la nostra comprensione dei pianeti terrestri su un'ampia fascia di distanze orbitali e spazio libero», hanno concluso i ricercatori.