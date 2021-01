CINA ON THE ROCKS – MENTRE IL MONDO È PARALIZZATO DALLA PANDEMIA, IN CINA SI INAUGURA L’ANNUALE FESTIVAL DI HARBIN CON LA SUA GRANDE CITTÀ COSTRUITA INTERAMENTE NEL GHIACCIO: ATTRAZIONI PRINCIPALI QUEST'ANNO SONO IL CASTELLO DI CRISTALLO E UN MODELLO IN SCALA DEL PRIMO AEREO CINESE – PER ENTRARE AL PARCO SI DEVE SEGUIRE IL RIGIDO PROTOCOLLO DA REGIME: BISOGNA PRESENTARE I PROPRI CODICI SANITARI E AVERE L’APP PER TRACCIARE I CONTATTI… VIDEO

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 19

Via, nonostante il Covid e i problemi logistici che porta con sé, al 37° Festival annuale della neve e del ghiaccio di Harbin. Il festival invernale, che è un grande evento nella città cinese nord-orientale di Harbin nella provincia di Heilongjiang, avrà come attrazioni principali un “palazzo di cristallo” e un modello in scala del primo aereo cinese realizzato interamente con la neve.

la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 20

Certo, anche se l’organizzazione del festival ha l’aspetto di una grande celebrazione del modo in cui la Cina ha tenuto sotto controllo la diffusione del Covid, in realtà l’allerta, per evitare nuovi focolai è altissima: “Tutti i visitatori devono rafforzare le precauzioni, presentare i propri codici sanitari quando entrano nel parco, misurare la temperatura, indossare sempre maschere e mantenere una distanza [di sicurezza] dagli altri nel parco e avere sul cellulare la app per tracciare i contatti”.

la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 18 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 1 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 3 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 17 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 2 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 14 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 15 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 24 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 23 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 7 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 11 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 6 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 4 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 13 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 8 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 21

la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 16 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 10 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 12 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 5 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 22 la citta' di ghiaccio dell'harbin ice and snow festival 9