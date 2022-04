13 apr 2022 09:58

LA CINA S’AVVICINA E A TAIWAN SI PREPARANO - IL MINISTERO DELLA DIFESA PUBBLICA UN MANUALE IN CUI CONSIGLIA AI CIVILI COME PREPARARSI PER UNA POTENZIALE INVASIONE CINESE, INCLUSO DOVE TROVARE RIFUGI ANTIAEREI E COME ACCUMULARE RIFORNIMENTI DI EMERGENZA - SONO 28 PAGINE IN LINGUA CINESE: CI SONO CODICI QR CHE GLI UTENTI POSSONO SCANSIONARE PER ACCEDERE ALLE INDICAZIONI SU DOVE ANDARE E COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA GRAVE, PARTENDO DA UN RAID AEREO E UN GRAVE INCENDIO, FINO AL CROLLO DI EDIFICI E ALLA CARENZA DI ACQUA…