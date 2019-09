LA CINA SI AVVICINA - LA BORSA DI HONG KONG OFFRE 32 MILIARDI DI STERLINE PER QUELLA DI LONDRA. CHE A CASCATA CONTROLLA PIAZZA AFFARI A MILANO! QUINDI PECHINO, ATTRAVERSO L'EX COLONIA BRITANNICA CHE STA CERCANDO DI PIEGARE, SI COMPREREBBE ANCHE IL NOSTRO LISTINO - JOSHUA WONG, IL LEADER DELLE PROTESTE, DICE CHE LA SITUAZIONE E' COME A BERLINO DURANTE LA GUERRA FREDDA

(AWE/AFP) - La Borsa di Hong Kong offre quasi 32 miliardi di sterline (36 miliardi di euro) per comprare la sua concorrente di Londra. "Hong Kong Exchanges and Clearing Limited annuncia oggi di aver fatto una proposta al consiglio di amministrazione del London Stock Exchange Group Plc per unire le due società", ha dichiarato in una nota la società madre del listino della ex colonia britannica, aggiungendo che l'offerta vale complessivamente 31,6 miliardi di sterline, considerando anche 2 miliardi di debito.

Wong, 'Hong Kong è la nuova Berlino'

"Hong Kong è la nuova Berlino nella nuova Guerra fredda": lo ha detto Joshua Wong, leader delle proteste di Hong Kong in conferenza stampa a Berlino. La polizia di Hong Kong negli ultimi tre mesi a raggiunto un "livello barbarico di violenza" ha detto Wong. "Carrie Lam ha dato luce verde alla brutalità della polizia" ha proseguito il giovane attivista e noi chiediamo all'Europa e alla Germania di condannare questa violenza, ha proseguito il 22enne di Hong Kong.

