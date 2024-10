LA CINA SI GIOCA L’ULTIMA CARTA PER IL DISGELO CON GLI USA: I PANDA – DUE ESEMPLARI DI TRE ANNI, BAO LI E QING BAO, SONO PARTITI IN DIREZIONE WASHINGTON: È LA PRIMA “SPEDIZIONE” DA PIÙ DI UN ANNO E MEZZO, DOPO IL MANCATO RINNOVO DI UN CONTRATTO DI PRESTITO CHE ERA STATO VISTO COME UN RIFLESSO DELLE TENSIONI GEOPOLITICHE TRA I DUE PAESI – I DUE MAMMIFERI “VIP” (VERY IMPORTANT PANDA) STANNO VIAGGIANDO SU UN AEREO SPECIALE, CARICO DI BAMBÙ…

Cina-Usa: diplomazia del panda, una coppia attesa a Washington

PANDA CINESI IN VIAGGIO VERSO WASHINGTON

(AGI/AFP) - In un clima di alta tensione internazionale per l'espansione del conflitto in Medio Oriente e il protrarsi della guerra tra Russia e Ucraina, un segnale di distensione arriva da una coppia di panda partiti dalla Cina, in viaggio verso Washington.

Questi due mammiferi dal forte simbolo diplomatico riceveranno un'accoglienza molto mediatica nelle prossime ore nella capitale degli Stati Uniti, dove da quasi un anno non arrivavano più panda. Secondo la China Conservation Association e le immagini trasmesse dal canale CNN, partiti dalla provincia cinese del Sichuan, il maschio Bao Li e la femmina Qing Bao, entrambi di tre anni, sono stati messi in gabbie individuali con una grande scorta di bambù per il viaggio.

il panda qing bao

I due VIP (Very Important panda) viaggiano su un aereo speciale, chiamato panda Express, sotto il costante controllo veterinario di una squadra di custodi proveniente da Washington. L'annuncio dell'arrivo di Bao Li e Qing Bao era stato dato alla fine di maggio dalla First Lady americana Jill Biden e dallo zoo nazionale dello Smithsonian.

E' in questo zoo di Washington che il pubblico americano potrà scoprire i due "pandassador" tra poche settimane, una volta trascorso un periodo di quarantena e acclimatazione all'aria della capitale. Lo zoo ha alimentato la suspense pubblicando nelle scorse ore un enigmatico video di un boschetto di bambù agitato da un’attività che potrebbe essere quella di un panda gigante.

XI JINPING E JOE BIDEN

"Qualcosa di enorme sta accadendo a Washington", ha scritto l'istituzione, decretando per domani un giorno di chiusura eccezionale per accogliere la coppia di panda. I tre panda precedentemente ospitati a Washington sono tornati in Cina nel novembre 2023. Una partenza, alla scadenza di un contratto di prestito, che era stata ampiamente considerata come un riflesso delle tensioni tra Washington e Pechino. La prima coppia di panda fu offerta da Pechino agli Stati Uniti nel 1972, in seguito a una storica visita del presidente Richard Nixon nella Cina comunista di Mao Tse-Tung

i panda cinesi bao li e qing bao i panda cinesi bao li e qing bao PANDA CINESI IN VIAGGIO VERSO WASHINGTON il panda bao li