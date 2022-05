LA CINA TI VACCINA - A PECHINO SI FREGANO LE MANI DI FRONTE AL VAIOLO DELLE SCIMMIE: SONO GIA’ AL LAVORO PER ENTRARE NEL BUSINESS DI TEST E VACCINI, CHE SARANNO PRONTI ENTRO UN ANNO PER IL MERCATO INTERNO - CON IL COVID 19 LA SOCIETA’ SINOVAC DEL DRAGONE HA VISTO SCHIZZARE LE VENDITE DI 160 VOLTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE, NONOSTANTE L'EFFICACIA FOSSE QUELLA DI UN SUCCO D'ARANCIA - INTANTO SECONDO I SOCIAL CINESI DIETRO AL VAIOLO DELLE SCIMMIE CI SAREBBE LA MANINA DEGLI AMERICANI...

Dagotraduzione da Daily Mail

Dopo aver fatto affari con il Covid 19, le aziende cinesi si stanno già preparando per fare business col vaiolo delle scimmie sviluppando i kit per i test e i vaccini.

Diversi laboratori cinesi hanno iniziato a produrre kit per il test dell'acido nucleico contro il virus del vaiolo delle scimmie che si sta diffondendo in tutto il mondo con oltre 200 casi confermati. La Cina non ha ancora registrato alcuna infezione, ma i loro esperti ritengono di poter mettere a punto il vaccino entro un anno.

Il quotidiano statale del paese Global Times ha dichiarato: «Diversi produttori cinesi stanno sviluppando kit di test dell'acido nucleico per il vaiolo delle scimmie, che possono essere messi in produzione per il mercato interno, una volta approvati dal governo».

La società farmaceutica Sinovac nella prima metà del 2021 ha visto schizzare le vendite di oltre 160 volte rispetto all'anno precedente, grazie al vaccino del Covid: un boom da 9 miliardi di sterline, rispetto ai 50 milioni guadagnati l'anno precedente.

Intanto sui social media cinesi si diffondono le teorie complottiste: dopo che il governo cinese è stato accusato di aver generato il Covid, ora gli Stati Uniti starebbero diffondendo deliberatamente il vaiolo delle scimmie.

Da quando il primo paziente si è ammalato nel Regno Unito il 6 maggio scorso, sono almeno 221 i casi di vaiolo confermati in tutto il mondo. Gli Emirati Arabi Uniti, la Repubblica Ceca e la Slovenia sono gli ultimi paesi a registrare delle infezioni.

Attualmente cure per il vaiolo delle scimmie sono già in commercio. Sebbene non sia stato creato appositamente per quello delle scimmie, Imvanex - prodotto dalla danese Bavarian Nordic per curare il vaiolo – è un vaccino efficace fino all'85% perché i due virus sono molto simili.

