CINAPOLI! IL CIS-INTERPORTO DI NOLA (CHE VEDE TRA I SUOI AZIONISTI MPS, UNICREDIT E IMI-INTESA SAN PAOLO) SBARCA SU ALIBABA – ECCO QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELL’INTESA CON IL COLOSSO CINESE – IL GRUPPO STA ANDANDO INCONTRO A UN NOTEVOLE RIDIMENSIONAMENTO VOLUTO DA XI JINPING NEI CONFRONTI DI JACK MA, REO DI AVER ALZATO TROPPO LA CRESTA

Giusy Caretto per startmag.it

Il Nola Business Park si allea con la cinese Alibaba.

cis nola 9

L’intesa ha l’obiettivo di supportare il processo di vendita on line B2B delle aziende del Cis-Interporto di Nola, che vede tra i suoi azionisti anche Mps, Unicredit e Imi-Intesa San Paolo. Tutti i dettagli.

COSA PREVEDE L’ACCORDO

L’accordo siglato tra il Nola Business Park, modello di filiera distributivo-logistico, e espressione delle imprese del CIS e dell’Interporto di Nola che hanno integrato distribuzione business to business, logistica, trasporti e servizi in un unico hub, prevede che le aziende del Cis che aprono la propria vetrina di vendita sulla piattaforma Alibaba.com possano beneficiare, a tariffe agevolate, di un servizio specializzato e dedicato di assistenza fornito da Adiacent (Var Group).

alibaba

CIS-INTERPORTO

la società Interporto Campano S.p.A, costituita nel 1987, è un hub logistico intermodale collegato alle principali piattaforme di distribuzione delle merci, che vanta la presenza di circa 500 aziende.

Nella compagine societaria (capitale sociale di € 33.536.070,36) prefigurano il CISFI (che detiene il 62%), ma anche primari istituti bancari quali Mps, Unicredit e Imi-Intesa San Paolo.

VERSO IL MERCATO INTERNAZIONALE

cis nola

Con l’accordo, le aziende dell’Interporto Campano potranno “potranno avvalersi di un ulteriore “strumento” per l’attivazione di processi in termini di vendite online B2B e per entrare in contatto con milioni di buyers internazionali. Si apre un’altra importante vetrina per lo sviluppo del business delle nostre imprese, che possono così essere promotrici dell’Italian Style e del Made in Italy nel mondo”, ha commentato Claudio Ricci, l’amministratore delegato di CIS e Interporto Campano.

ALIBABA: ACCORDO CONFERMA IMPEGNO PER ITALIA

jack ma

“Questa importante collaborazione avviata con il Nola Business Park rappresenta un ulteriore tassello nel progetto a lungo termine di Alibaba.com in Italia, con un impegno concreto per supportare aziende e PMI a diventare digitali ed internazionali. Mai come in questo momento, il canale e gli strumenti online sono una risorsa indispensabile per chi fa business, e insieme a Nola Business Park vogliamo affiancare aziende ed imprenditori campani e permettere loro di presidiare il mercato B2B globale, sviluppandosi digitalmente”, ha commentato Luca Curtarelli, responsabile Sviluppo Italia di Alibaba.com.

jack ma