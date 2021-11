I CINESI CI BATTONO ANCHE AL BOX OFFICE - IL FILM PIU' VISTO DEL 2021 E' "THE BATTLE AT LAKE CHANGJIN" - COMMISSIONATO DAL PARTITO COMUNISTA CINESE PER RACCONTARE L'EPICA BATTAGLIA CON CUI L'ESERCITO POPOLARE CACCIO' GLI AMERICANI DALLA COREA DEL NORD, LA PELLICOLA HA REGISTRATO UN RECORD DI INCASSI - ED E' GIA' IN PRODUZIONE UN SEQUEL... - VIDEO

Dagotraduzione da Bloomberg

The Battle at Lake Changjin 2

Se parliano di grandi successi al botteghino, quest'anno ha vinto il Partito Comunista Cinese. "The Battle at Lake Changjin", un film epico di 176 minuti con l'attore cinese Wu Jing, non è solo il film con il maggior incasso mondiale finora nel 2021, ma è diventato il film cinese più visto di sempre, spodestando la pellicola del 2017 “Wolf Warrior 2”. Il film è stato commissionato dal Dipartimento della pubblicità del Partito Comunista Cinese, altrimenti noto come Dipartimento della Propaganda.

The Battle at Lake Changjin

Il film racconta come le truppe dell’Esercito Volontario Popolare (PVA) sono entrate in Nord Corea a metà del secolo scorso e hanno valorosamente sconfitto gli americani. Secondo Maoyan, dalla sua uscita il 30 settembre durante il National Day cinese, il film ha incassato 891 milioni di dollari, compresi i biglietti in prevendita.

Il film è uscito dopo anni di accresciute tensioni tra Stati Uniti e Cina, nel pieno di una lunga guerra commerciale, in mezzo ai dubbi sulle origini della pandemia, e con la Cina chiusa in se stessa ormai da quasi due anni a causa delle restrizioni per il Covid.

The Battle at Lake Changjin 3

E se un’eroica sconfitta degli Stati Uniti non dovesse bastare, Variety ha anticipato che è già in lavorazione un sequel, intitolato “Water Gate Bridge”, che prosegue il racconto della campagna del PVA per cacciare le truppe americane dalla Corea del Nord.

