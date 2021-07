I CINGHIALI CHE SCORRAZZANO NON VANNO BENE, QUELLI RINCHIUSI NEMMENO – ALCUNI RESIDENTI DI VIA DELLA CAMILLUCCIA A ROMA HANNO INTRAPPOLATO UN CINGHIALE DENTRO UN RESIDENCE: APRITI CIELO! GLI ANIMALISTI HANNO LANCIATO UN APPELLO PER LIBERARLO – QUALCUNO HA APERTO IL CANCELLO DI NASCOSTO E LA BESTIA È RIUSCITA A SCAPPARE - LA LEGA PER I DIRITTI DEL CANE: “RINCHIUDERE ANIMALI SELVATICI È ILLEGALE, CORRISPONDE AL BRACCONAGGIO!”

Fabrizio Peronaci per il “Corriere della Sera - ed. Roma”

L'Sos lanciato dagli animalisti è stato analogo a quello di 9 mesi fa, all'Aurelio, quando una famiglia di cinghiali che si era rintanata in un parco giochi fu uccisa dalla polizia provinciale, in ossequio a una contestatissima «determina dirigenziale». L'allarme anche stavolta era stato lanciato sul web.

CINGHIALE VIA DELLA CAMILLUCCIA

Unica differenza: c'era solo un cinghiale in pericolo. Uno delle centinaia di esemplari irsuti e affamati a spasso da tempo per Roma. A notarlo erano stati gli abitanti di via Pieve di Cadore, alla Camilluccia. Secondo la vox populi, qualcuno lì per lì aveva deciso di passare alle vie spicce. «Chiudete il cancello, bloccatelo! Chiamate la polizia e ce lo leviamo di torno!» Il cinghialotto è così finito in trappola in un cortile e la sua foto - occhioni tristi e muso incastrato tra le sbarre - aveva già cominciato a circolare sul web.

CINGHIALE IN VIALE MAZZINI

Il primo sos è stato diffuso da Barbara Iacuitto, della Lega per i diritti del cane (sempre quattro zampe sono). «Cinghiale a rischio abbattimento! Attenzione!» il titolo del suo post delle 17 di ieri. «Siamo venuti a conoscenza che alcuni residenti hanno rinchiuso un cinghiale in un residence in via Pieve di Cadore - diceva il testo - e che hanno chiesto e ottenuto dalla polizia locale di attivare il protocollo Ammazza Cinghiali firmato da Roma Capitale, Regione Lazio e Città metropolitana».

cinghiale roma

Fin qui l'allarmata premessa. A seguire il piano di contrattacco: «Stiamo prendendo contatti ma senza successo! Chiediamo a chi è in zona di recarsi sul posto, basta sangue innocente!!! » I presupposti per una nuova bufera contro le autorità «sterminatrici», insomma, c'erano tutti. Sono seguiti momenti concitati attorno al condominio dove l'animale era stato fatto prigioniero , ma fortunatamente (per lui) nel frattempo era riuscito a scappare.

Non è chiaro come: forse un'anima solidale (a due zampe) gli aveva aperto il cancelletto. Risultato: un gran sospiro di sollievo. «Il cinghiale sembra essere andato via - è stato l'aggiornamento delle 18.15 -. Da come è stato riferito dai residenti non era stato rinchiuso, ma gira nel comprensorio. E qualcuno, infastidito, ha chiamato la Polizia Locale... Ad ogni modo - era la conclusione - è giusto ricordare che rinchiudere animali selvatici è illegale, corrisponde al bracconaggio!» La guerra nella Roma bestiale continua...

cinghiale 2 cinghiale 7

cinghiale 5 cinghiale 1 cinghiale 6 cinghiale 3