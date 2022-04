I CINGHIALI SONO PIÙ EDUCATI DEI ROMANI! - NELLA CAPITALE ORMAI GLI UNGULATI SONO TALMENTE DI CASA CHE HANNO IMPARATO AD ATTRAVERSARE SOLO SULLE STRISCE PEDONALI - UNA FAMIGLIA È STATA RIPRESA IN VIA BALDO DEGLI UBALDI, MA SONO TANTI I PRECEDENTI, DALL’AURELIO ALLA CASSIA - MYRTONA MERLINO FA LA SIMPATICA SU TWITTER: "SCUSI, PER IL RACCORDO ANULARE?" - VIDEO

Maria Rosa Pavia per www.corriere.it

I CINGHIALI SULLE STRISCE A ROMA

Il cinghiale di città che si aggira per le strade di Roma rispetta anche la segnaletica orizzontale, attraversando sulle strisce pedonali. L’ultimo quadretto di vita, «cinghialesca» sì, ma rispettosa delle regole, è in un filmato postato su Twitter dalla giornalista de La7 Myrta Merlino.

Gli ungulati trotterellano sulle «zebre» in via Baldo degli Ubaldi, all’Aurelio, e lei, la conduttrice de «L’aria che tira», un po’ si meraviglia e un po’ ci scherza su: «Scusi, per il Raccordo anulare?», la frase pubblicata sopra il video. Quasi a indicare la direzione esatta del Gra.

cinghiali avvistati al pronto soccorso

Tanti i passanti che, manco a dirlo, hanno sfoderato subito i cellulari per immortalare la scena. La famigliola di quadrupedi ha iniziato l’attraversamento con perfetto tempismo, dopo aver lasciato passare l’auto ormai sopraggiunta sulle strisce pedonali, e poi ha imboccato con decisione il marciapiede, dopo aver sfiorato la fiancata di un’auto in sosta (vietata).

Non è la prima volta. Il «bestiario» capitolino è ricchissimo. Sempre nel quartiere Aurelio, qualche giorno fa, alcuni cinghiali erano stati visti attraversare sulle strisce a tarda sera, nelle vicinanze del centro commerciale «L’Aura».

Ormai abituati alla giungla di cemento, gli ungulati non si turbano di fronte alla presenza delle auto e danno quasi l’impressione di saper riconoscere dove passare per non essere investiti.

CINGHIALI ROMA 33

«Si incolonnano meglio dei ciclisti!» esclamò tempo fa un passante vedendo la carovana ordinatamente in fila al Trionfale. Ben diversa la reazione del giovanotto che, facendo jogging sulla Cassia, alla vista di un cinghiale non mostrò nessuno stupore, e del ragazzo che, al contrario, fuggì terrorizzato dopo l’incontro ravvicinato con un ungulato di enorme stazza che correva in discesa su via Stresa.