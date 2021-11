30 nov 2021 16:02

CINQUANT'ANNI PER RACCOGLIERLE, 12 MINUTI PER FOTTERLE - FURTO CLAMOROSO ALLA FIERA DI VERONA, DOVE SONO STATE RUBATE LE PEPITE DEL RICERCATORE D'ORO PROFESSIONISTA LUCA PASQUALINI, FRUTTO DI UN LAVORO LUNGO MEZZO SECOLO IN OGNI PARTE D'ITALIA - SABATO, DOPO CHE LO STAND AVEVA CHIUSO ALLE 18.20, ALLE 18.32 DUE UOMINI VESTITI DI NERO HANNO FATTO SPARIRE IL BOTTINO CHE VALE 700 MILA EURO: UNA VOLTA SCIOLTO TUTTO IN LINGOTTI, SARÀ IMPOSSIBILE RECUPERARLO…