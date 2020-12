26 dic 2020 11:15

CINQUANTA SFUMATURE DI ELISABETTA - PURE LA REGINA VUOLE SFANCULARE QUESTO ANNUS HORRIBILIS: PER IL DISCORSO DI NATALE OPTA PER UN FUNEREO VIOLA E DEDICA, COME PREVEDIBILE, IL SUO DISCORSO A CHI HA LOTTATO CONTRO IL COVID E ALLE FAMIGLIE CHE HANNO PERSO I LORO CARI – NON C’È SPAZIO MANCO PER IL GOSSIP DELLE FOTO IN CORNICE SULLA SCRIVANIA: LA SOVRANA PIAZZA UN RITRATTO DI FILIPPO E SFANCULA GLI ALTRI… VIDEO