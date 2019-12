CINQUE AZIENDE GENOVESI PORTANO IN TRIBUNALE “AUTOSTRADE PER L'ITALIA” PER I DANNI PROVOCATI DAL CROLLO DEL PONTE MORANDI. E ALTRE DECINE DI IMPRESE ATTIVE NELLA LOGISTICA SONO PRONTE A SEGUIRLE: “PER NOI I COSTI SONO RADDOPPIATI” - LE RICHIESTE MILIONARIE DI RISARCIMENTO SI POGGIANO SU UNA CONTESTAZIONE PRECISA: LA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI CUSTODIA...

Marco Grasso per “la Stampa”

Cinque aziende genovesi portano in tribunale Autostrade per l' Italia per i danni provocati dal crollo del Ponte Morandi. E altre decine sono pronte a seguirle. A guidare l' iniziativa, che raggruppa varie imprese attive nel settore della logistica e dei trasporti, è un peso massimo dell' economia portuale genovese, Aldo Spinelli: «I costi sono raddoppiati - dice il terminalista - su Genova e la Liguria si è abbattuta una catastrofe economica».

Le richieste di risarcimento non sono state ancora quantificate, sebbene le prime consulenze parlino di danni milionari: ai giudici viene chiesto di pronunciarsi sia sugli effetti diretti (il danno emergente), ovvero l'aumento smisurato dei costi legati all' interruzione dei collegamenti, che su quelli indiretti, cioè il più generale calo del volume d' affari e degli introiti generati dal disastro (il lucro cessante).

Le azioni civili poggiano su una contestazione precisa, mossa ad Autostrade: la violazione dell' obbligo di custodia del viadotto. In un caso, proprio quello che riguarda Spinelli, Autostrade si è costituita e ha già anticipato la propria linea di difesa: la società chiama come terzo in causa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È l' attore pubblico, secondo i legali della concessionaria, il vero responsabile dei ritardi e delle lungaggini che avrebbero affossato il progetto di retrofitting, la maxi-ristrutturazione del viadotto Polcevera mai arrivata a compimento. Non solo: l' estromissione di Aspi dalla ricostruzione avrebbe ulteriormente allungato i tempi.

La svolta è arrivata nell' ultimo mese, nel corso del quale sono state perfezionate le ultime domande risarcitorie. Ad aprire la strada è stata la "Spinelli srl", compagnia che si occupa della movimentazione di container. Subito dopo si sono accodate altre realtà che ruotano intorno allo scalo marittimo: la "Fuorimuro servizi portuali e ferroviari srl"; la "Metrocargo Italia srl"; "la Inrail Spa".

Ad assistere la Fuorimuro sono gli avvocati Alessio Centanaro e il collega di studio Pietro Piciocchi, che come assessore comunale ai Lavori pubblici si è occupato di alcuni dei dossier più caldi del post Morandi, dagli sfollati al tavolo romano di Palazzo Chigi in cui è stata redatta la versione finale del decreto Genova. Il Csm aveva già previsto una sorta di "effetto valanga" legato al Morandi, e nel novembre scorso aveva assegnato a Genova quattro giudici civili per coprire posti vacanti.