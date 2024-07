CINQUE EURO ALL’ORA, BRANDINE PER DORMIRE E MAZZATE SE SI PROTESTA PER LA PAGA TROPPO BASSA – VIAGGIO NELLE LANGHE DOVE, OLTRE A VINI DA CAPOGIRO E RISTORANTI STELLATI, CI SONO GLI IMMIGRATI RIDOTTI IN SCHIAVITÙ NEI VIGNETI – DOPO IL VIDEO DEI BRACCIANTI PICCHIATI DAL CAPORALE, SONO STATI SMANTELLATI TUGURI IN CUI DORMIVANO I LAVORATORI MENTRE IL CAPORALE È FINITO AI DOMICILIARI – DIETRO LO SFRUTTAMENTO DEGLI SCHIAVI SPESSO CI SONO ALCUNE COOPERATIVE AL QUALE SI AFFIDANO LE AZIENDE CHE… VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Monaco per “la Repubblica”

Quando al mattino i carabinieri arrivano a sgomberare il tugurio a due passi dalla stazione di Alba, che uno stimato medico del posto affitta per 500 euro a brandina a 17 lavoratori stagionali, Demba è già salito sul furgone che lo porta in vigna. Il bracciante, 42 anni, originario del Gambia, è sbarcato 10 anni fa sulle coste della Sicilia. Poi in treno: su fino a Torino, quindi ad Alba. «Dei miei amici erano già qui — racconta Demba, due figlie da mantenere in Gambia — mi hanno detto che c’era lavoro».

Così, insieme agli altri forzati del Barolo, ha iniziato a farsi trovare alle sei del mattino davanti alla Caritas in via Pola, pronto a partire per i campi. «All’inizio mi pagavano poco — ammette — cinque euro l’ora, poi ho imparato il lavoro, e con le cooperative non ci sono voluto più andare». Come lui tanti. Perché i braccianti lo sanno: «Molte cooperative sfruttano».

Adesso Demba condivide un mini appartamento alla periferia di Alba «insieme a un amico». […] Lancia un’occhiata alla facciata del tugurio sgomberato dai militari poche ore prime. Il proprietario l’aveva battezzato «affittacamere La Stazione». Ma era un inferno. Come la prigione degli schiavi del Barolo ricavata da Demirali «il macedone » al centro di Mango, un borgo di 1500 abitanti sulle colline del Moscato. Il caporale è finito ai domiciliari due giorni fa.

[…] la casa di campagna è la sede di un’altra cooperativa gestita da una caporale macedone, una «maman del Moscato ». Un’altra prigione per migranti. Brandine in fila nel seminterrato, bombole di gas collegate alla caldaia e un gruppo elettrogeno per fare luce.

Le Langhe, dal vivo, sono così.

Belle da togliere il fiato. Vini da capogiro, ristoranti stellati e panorami da cartolina […] Il rovescio della medaglia invece fa paura. Sono le bastonate inferte da Nabil, 39 anni, il caporale marocchino, a Lamin, il bracciante tunisino, colpevole di aver rivendicato una paga più alta dei miseri cinque euro concessi da molti ex braccianti, oggi caporali e titolari delle piccole imprese individuali iscritte alla Camera di commercio, tramite le quali vincono le commesse per i lavori tra i filari dalle 600 aziende agricole produttrici nelle Langhe.

[…] «Nelle Langhe ci sono 16mila ettari di vigne, e negli ultimi 10 anni la superficie coltivata è aumentata del 12 per cento — spiega Tommaso Bergesio, il segretario provinciale della Cgil di Cuneo — Ciò richiede una maggiore quantità di manodopera, gli italiani non sono disponibili a lavorare. Ecco perché si pesca tra la popolazione migrante».

Le 600 aziende (400 producono Barolo) per reperire la manodopera si rivolgono a circa 2mila cooperative censite dall’Istat nel 2023. Alcune di queste spremono i lavoratori. […] «Il problema è tecnico, non economico — ragiona Sergio Germano, il presidente del consorzio del Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Dogliani — l’agricoltura è stagionale, se mi servono 15 persone per i tre mesi di vendemmia, non posso assumerli a tempo indeterminato ». Ecco perché esistono le cooperative.

«Con Confcooperative — insiste Germano — abbiamo fatto una “white list” di almeno 10 realtà virtuose e certificate. Stiamo cercando di fare in modo che anche le altre si iscrivano alla lista».

Non sarà certo Demirali «il macedone » che ha minacciato di morte il sindaco di Mango: «Mi ha detto: “Se ti impicci ti faccio fare una brutta fine” — dice Damiano Ferrero — ma era mio dovere “impicciarmi”, il caporalato è diffuso in tutte le Langhe». Chissà che i produttori non ascoltino almeno il Vescovo di Alba Marco Brunetti: «Il vangelo — avverte — ci impone di non tacere».

