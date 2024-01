IL CIRCO MASSIMO È SOPRAVVISSUTO MILLE ANNI, POI SONO ARRIVATI I FAN SCIAMANNATI DI TRAVIS SCOTT - A MILLE ANNI DALLA SUA COSTRUZIONE LA TORRETTA DELLA MOLETTA SAREBBE STATA "DEFORMATA PERMANENTEMENTE" DAI PISCHELLI CHE, BALLANDO, HANNO PRODOTTO UNA SCOSSA DI TERREMOTO - LE POLEMICHE SULL'ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO E LA STRAGE SFIORATA DOPO CHE QUALCUNO HA SPRUZZATO LO SPRAY AL PEPERONCINO... - VIDEO

SPRAY AL PEPERONCINO AL CONCERTO DI TRAVIS SCOTT A ROMA

Estratto dell’articolo di Davide Vecchi per “Libero quotidiano”

TORRE DELLA MOLETTA

Il concerto del rapper Travis Scott al Circo Massimo a Roma ha prodotto la «deformazione permanente» alla Torre della Moletta, edificio di origine medievale del complesso archeologico del Colosseo. Un’altra serata con quelle vibrazioni, quella musica, quella ressa e crolla tutto.

Lo ha rivelato l’Ingv (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) che ha comunicato i deleteri effetti del concerto e i potenziali rischi al sovrintendente Claudio Parisi Presicce, che per tutta risposta ha minacciato di far interrompere le operazioni di monitoraggio.

Scelta palesemente e diametralmente opposta a quella logica: di fronte a un rischio simile, in particolare nell'area storicamente e archeologicamente più importante di Roma se non d’Italia, una sovrintendenza dovrebbe semmai intensificare gli accertamenti e interrompere immediatamente qualsiasi concerto. Ma Roma è sempre Roma. Soprattutto quando in gioco ci sono milioni facili seppur a scapito del patrimonio della città.

kanye west e travis scott al circo massimo

Basterebbe ricordare che prima di sbarcare nella Capitale e occupare per giorni il Circo Massimo – grazie all’amministrazione capitolina – Travis Scott aveva chiesto di poter tenere il suo concerto tra le piramidi di Giza, in Egitto, incassando un giusto e doveroso secco diniego. Loro i propri beni artistici e culturali li tutelano.

Non è difficile, del resto, comprendere che un evento simile possa causare danni in un’area archeologica. Non era difficile prevederlo ed è stato evidente la sera stessa a evento in corso: decine di telefonate ai centralini dei Vigili del Fuoco per avere delucidazioni sul «terremoto a Roma».

Le scosse del frastuono, infatti, arrivarono fino a quartieri distanti dal centro storico, al Celio e fino a Santa Maria Maggiore. Sui social, molti si domandarono quale scossa aveva colpito la capitale. I residenti dell’area attorno alla stazione Termini, a quattro chilometri di distanza dal concerto, segnalarono danni a infissi e finestre.

spray al peperoncino al concerto di travis scott a roma 7

[…] E sinceramente, nel parco archeologico del Colosseo sarebbe consono ospitare opera e balletto piuttosto di concerti rap, come del resto avviene alle poco distanti terme di Caracalla (luogo di una bellezza straordinaria e rara) dove al massimo si esibiscono, in una cornice unica, artisti di musica leggera, cantautori come Francesco De Gregori o Antonello Venditti. Al Circo Massimo è passato Vasco Rossi, Renato Zero, i Rolling Stones e molti altri. E il rock può anche andar bene, come ha sempre sostenuto pure Russo, ma con limitazioni al suono e al numero dei presenti. […]

