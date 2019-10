IL CIRCO DELLA PAURA – TERRORE IN UN CIRCO RUSSO DOVE UN ORSO HA ATTACCATO IL SUO DOMATORE DURANTE UNO SPETTACOLO – IMPROVVISAMENTE L’ANIMALE SI È RIBELLATO ALL’UOMO CHE GLI DICEVA DI PORTARE LA CARRIOLA E LO HA SCARAVENTATO A TERRA, MORDENDOGLI TESTA E COLLO – CAOS SUGLI SPALTI CON BIMBI E GENITORI CHE SI ACCALCAVANO VERSO L’USCITA…(VIDEO)

Attimi di paura in un circo russo dove un orso bruno ha attaccato il suo domatore durante uno spettacolo.

L’orso che trascina la carriola è uno dei must dell’Anshlag Tent Circus, capace di attirare famiglie e bambini. Cosa sia andato storto non è chiaro. Fatto sta che improvvisamente l’orso si è scagliato contro il suo domatore, facendolo cadere a terra: l’animale ha iniziato a mordere l’uomo sulla testa e al collo mentre un altro domatore è intervenuto prendendo a calci il bestione che non voleva saperne di lasciare la preda.

orso attacca domatore in un circo 8

Solo dopo essere stato colpito da una scossa elettrica l’orso si è allontanato lasciando l’uomo a terra: l’addestratore è stato portato in ospedale, ma non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute.

Sotto choc i partecipanti allo spettacolo che hanno avuto paura per l’inculumità dei loro figli che si trovavano a poca distanza dall’animale che si esibiva senza alcuna protezione tra il palco e il pubblico. «Le persone urlavano e si accalcavano verso l’uscita – ha raccontato un genitore – Sono stati momenti spaventosi».

