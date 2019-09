2. LE FOTO INSTAGRAM DELLE ULTIME VACANZE IN LIGURIA ABBRACCIATO A CINQUE, SEI RAGAZZE. LE FESTE SULLA SPIAGGIA CON IL DRINK IN MANO, I SELFIE SORRIDENTI CON GLI AMICI E GLI ADDOMINALI SCOLPITI IN BELLA MOSTRA - TRA GLI HASHTAG SPUNTA ANCHE UN "BLUWHALE", IL FOLLE GIOCO SOCIAL CHE PREVEDE LA SOTTOMISSIONE DI ADOLESCENTI A COMPLESSI RITUALI

Veronica Cursi per il Messaggero

Le foto delle ultime vacanze in Liguria abbracciato a cinque, sei ragazze. Le feste sulla spiaggia con il drink in mano, i selfie sorridenti con gli amici e gli addominali scolpiti in bella mostra: il profilo Instagram di Ciro Grillo, «Ciruzzolohiil», il figlio 19enne di Beppe indagato per violenza sessuale, da qualche ora non esiste più.

Ma fino a stamattina, prima che il nome del ragazzo fosse coinvolto nelle indagini per un presunto stupro di gruppo ai danni di una modella incontrata in una discoteca a Porto Cervo, era pieno di fotografie che ritraevano la sua vita social: allenamenti di kick boxing, viaggi, vacanze studio. E proprio in alcune di queste immagini spuntano commenti davvero poco edificanti.

Come quella foto dell’agosto 2017 in cui Ciro compie un esercizio atletico e commenta: «Ti stupro bella bambina attenta». In una immagine del 31 agosto 2017 ripresa durante un viaggio, una vacanza studio a Auckland, Ciro è con degli amici e scrive: «C..i durissimi in Nuova Zelanda». C'è la goliardia di un ragazzino 19enne, le feste alcoliche, tra gli hashtag spunta anche un "Bluwhale", il folle gioco social che prevede la sottomissione di adolescenti a complessi rituali.

Ciro ora è accusato di aver stuprato una modella conosciuta in un locale in Sardegna, nella residenza estiva del fondatore del Movimento 5 Stelle, in Costa Smeralda. Il gruppo, che ieri è stato ascoltato dal pm titolare del fascicolo, Laura Bassani, si sarebbe difeso sostenendo che il rapporto sia stato consenziente. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Milano hanno perquisito i ragazzi in cerca di indizi sulla vicenda. Gli investigatori avrebbero acquisito anche un video che sarebbe la prova più importante dell'inchiesta.

