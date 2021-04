CIRO MANCINO – PAOLO COSTA, AVVOCATO DI VITTORIO LAURIA, UNO DEGLI AMICI DI CIRO GRILLO ACCUSATO DI VIOLENZA DI GRUPPO, RINUNCIA AL MANDATO “PER DIVERGENZE COL MIO ASSISTITO SULLA CONDOTTA EXTRAPROCESSUALE DA TENERE, SPECIE IN PROCESSI COME QUESTO” – LA GOCCIA CHE HA FATTO TRABOCCARE IL VASO È STATA L’INTERVISTA DEL RAGAZZO A “NON È L’ARENA”, IN CUI SPIEGAVA CHE LA RAGAZZA AVEVA BEVUTO LA VODKA “PER SFIDA” E NON PERCHÉ COSTRETTA

VITTORIO LAURIA

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - "Ho rinunciato al mandato per divergenze col mio assistito sulla condotta extraprocessuale da tenere, specie in processi come questo".

Così l'avvocato Paolo Costa che difendeva fino a ieri Vittorio Lauria, uno degli amici di Ciro Grillo accusato dalla procura di Tempio Pausania di violenza di gruppo nei confronti di una studentessa milanese.

Il legale ha dismesso il mandato dopo l'intervista rilasciata dal giovane a Non è l'Arena in cui oltre a criticare il video di Beppe Grillo spiegava che la ragazza aveva bevuto la vodka "per sfida" e non perché costretta e che il rapporto era stato consenziente.

l'audio di uno degli amici di ciro grillo a non e' l'arena 2

PAOLO COSTA

