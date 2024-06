NELLA CITTÀ CHE NON DORME MAI CI SONO SEMPRE PIÙ SENZATETTO – A NEW YORK LE PERSONE CHE VIVONO NELLE STRADE E NELLE METROPOLITANE HA RAGGIUNTO IL LIVELLO PIÙ ALTO DA VENT’ANNI. LE DISEGUAGLIANZE SI ACUISCONO SEMPRE DI PIÙ: MENTRE SI COSTRUISCONO MEGA-PALAZZI E IL COSTO DELLA VITA CRESCE ESPONENZIALMENTE, I POVERI CRISTI NON POSSONO PERMETTERSI NEMMENO UN BUGIGATTOLO IN PERIFERIA…

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Un conteggio annuale effettuato dalla città ha rilevato più di 4.100 persone che dormono per strada e nelle metropolitane. Si tratta del numero più alto da quando la città ha iniziato a tenere il conto quasi due decenni fa. Scrive il NYT.

Il numero di persone che vivono nelle strade e nelle metropolitane di New York è leggermente aumentato, raggiungendo il livello più alto in quasi due decenni. L'indagine ha rilevato una stima di 4.140 persone che vivono senza tetto, con un aumento del 2,4% rispetto ai 4.042 dell'anno scorso e il numero più alto dal 2005, quando la città ha iniziato a effettuare le rilevazioni.

I migranti non sono la causa, dice la città. Si potrebbe pensare che aumento sia dovuto al fatto che la città ha faticato per dare rifugio a 70.000 migranti ogni notte.

Ma l'assessore ai servizi sociali della città, Molly Wasow Park, ha dichiarato in un'intervista che la città non vede alcuna prova di "un aumento sistemico del numero di persone senza tetto che sono richiedenti asilo".

La città ha monitorato la presenza di senzatetto - persone che vivono per strada, in metropolitana o nei parchi - nei pressi dei centri di assistenza per i migranti, come l'Hotel Roosevelt di Manhattan, e controlla frequentemente le squadre di assistenza.

Il mese scorso, la città ha iniziato a imporre un limite di 30 giorni alla permanenza dei migranti adulti singoli nei rifugi. La Park ha detto che, sebbene i funzionari non si aspettano un aumento dei migranti che vivono nelle strade e nelle metropolitane, si tratta di "qualcosa che verrà monitorato molto attentamente".

Trovare soluzioni: La città ha intrapreso nuovi sforzi per ospitare le persone

[…] Da quando il sindaco Eric Adams si è insediato nel gennaio 2022, la città ha trasferito 2.000 persone senza tetto in alloggi permanenti. Tra queste ci sono anche 500 persone che gli operatori hanno contattato in metropolitana, dove il sindaco ha fatto un grande sforzo per allontanare i senzatetto. L'offerta di posti letto meno restrittivi è cresciuta sotto Adams, fino a toccare i 4.000 e la città prevede di aprirne altri 500 entro la fine dell'anno.

[…] David Giffen, direttore esecutivo della Coalition for the Homeless (Coalizione per i senzatetto), un gruppo di difesa, ha dichiarato che, sebbene la coalizione abbia applaudito l'aumento dei rifugi con meno regole, "non è neanche lontanamente vicino al numero necessario, quei letti sono pieni ogni singola notte e ci sono ancora migliaia di persone che dormono senza tetto a New York".

