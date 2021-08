CITTÀ ETERNA O CITTÀ SOMMERSA? - UNA BOMBA D'ACQUA CON TEMPESTA DI TUONI E FULMINI SI È ABBATTUTA SU ROMA E PROVINCIA, PROVOCANDO ALLAGAMENTI DI STRADE E SOTTOPASSAGGI E SPAVENTANDO I RESIDENTI: "MAI SENTITA UNA COSA COSÌ" - IL MALTEMPO ANDRÀ AVANTI A FASI ALTERNE TUTTA LA SETTIMANA, TORNA IL BELLO NEL WEEKEND - VIDEO

Alessia Rabbai per www.fanpage.it

temporale e allagamenti a roma 4

Una tempesta di fulmini si è abbattuta su Roma nel pomeriggio di oggi, martedì 24 agosto, con decine di tuoni che hanno rimbombato in città, allertando i residenti. "Non ho mai sentito così tanti tuoni e così forti" ha detto una lettrice a Fanpage.it, spaventata dal temporale.

Come previsto dagli esperti un'ondata di maltempo ha interessato la Capitale e provincia, estendendosi in varie aree della regione. Una giornata dalle caratteristiche tipicamente autunnali e che prelude alla fine dell'estate.

Il centro regionale nelle scorse ore ha diramato un bollettino di condizioni metereologiche avverse, con allerta meteo per "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale" si legge nella nota della protezione civile.

temporale e allagamenti a roma 5

In tarda mattinata sulla città si è riversata una bomba d'acqua, che ha allagato le strade e i sottopassaggi in vari quadranti, come quello di Tor Bella Monaca e reso difficoltosa la circolazione. Un quadro metereologico all'insegna della variabilità, visto che dopo la pioggia è tornato il sole, per poi lasciare spazio nei pomeriggio ai temporali.

Maltempo che, come prevedono gli esperti de Il Meteo.it, andrà avanti a fasi alterne per l'intero arco della settimana, con tempo bello nel weekend, l'ultimo del mese di agosto. Dopo i temporali del pomeriggio, in serata è previsto un rasserenamento.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, mercoledì 25 agosto

Domani, mercoledì 25 agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano un nuovo cambio del quadro metereologico, con un miglioramento in vista e il tempo che tornerà ad essere bello e al sole a splendere sull'intero territorio del Lazio, ad eccezione di Rieti e Frosinone, dove cadrà ancora la pioggia.

temporale e allagamenti a roma 3

Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte, sereno al mattino, nel corso del pomeriggio e con nubi sparse di sera. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature a Roma città oscilleranno tra minime di 19 e massime di 30 centigradi.

temporale e allagamenti a roma 8 bus allagato a roma temporale e allagamenti a roma 1 temporale e allagamenti a roma 7 temporale e allagamenti a roma 6 temporale e allagamenti a roma 2