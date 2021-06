LA CITTÀ È ETERNA, LA DIETA PURE - FUGA A ROMA PER LA CULOIDE KIM KARDASHIAN: QUALCHE FOTO AL COLOSSEO E POI PRANZO DA ROSCIOLI DOVE SI È PRESENTATA CON UN’ORA DI RITARDO – NIENTE SGARRI ALLA DIETA NEMMENO IN VACANZA: SEDUTA A UN TAVOLO AL PIANO DI SOTTO PER NON FARSI VEDERE, HA MAGNATO CINQUE RIGATONI BURRO E PARMIGIANO, HA ASSAGGIATO UN PO’ DI BURRATA E SI È BAGNATA LE LABBRA CON…

DAGONEWS

Kim Kardashian è atterrata a Roma. Per i media britannici un modo per sfuggire all’ex Kanye West e alla sua nuova fiamma Irina Shayk. La fuga nella città eterna è iniziata con un tour al Colosseo con il suo staff. Qualche foto e poi pranzo da Roscioli dove si è presentata con un’ora di ritardo. E volete sapere cosa ha mangiato con tanto ben di Dio a disposizione? Cinque rigatoni e un assaggio di burrata. Non si è concessa nemmeno l’alcol: si è appena bagnata le labbra con lo champagne che le hanno offerto, ma poi ha continuato a bere acqua. In sostanza si è fatta i cazzi suoi e ha magnato da sola al piano di sotto per non farsi vedere.

Da “tg24.sky.it”

L’hair stylist Chris Appleton, nello staff di Kim Kardashian insieme al make up artist Mario Dedivanovic, ha postato sul suo profilo Instagram una foto che ritrae l'allegro terzetto a Roma, sullo sfondo del Colosseo. Non è stata resa nota la ragione dell'incursione romana dell'influencer e tra gli innumerevoli fan si scatena la curiosità, oltre che l'entusiasmo.

Cosa bolle in pentola non è dato di sapere, certo è che a breve qualche aggiornamento arriverà, a meno che Kim non abbia semplicemente voluto trascorrere qualche giorno di relax in Italia, ma è difficile pensare che non ci siano "secondi fini". La regina indiscussa dei social è una imprenditrice con la "i" maiuscola e non ci stupirebbe apprendere che stia lavorando a qualche suo progetto. Nell'attesa, non resta che augurarle buone vacanze!

