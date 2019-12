TU SIA BENEDETTA (PILATO): ORO E RECORD NEI 50 RANA A 14 ANNI! CARRARO D'ARGENTO COMPLETA LA DOPPIETTA - GIÀ 6 MEDAGLIE PER L'ITALIA AGLI EUROPEI IN VASCA CORTA DI GLASGOW – BENNY, LA BABY D’ORO DEL NUOTO: "CERCHERÒ DI NON PIANGERE. OGGI RISPETTO AI MONDIALI ERO PIÙ TESA, COME SE DOVESSI DIMOSTRARE QUALCOSA A QUALCUNO…” - 4 I BRONZI NEL MEDAGLIERE: SORRIDONO ANCHE SCOZZOLI NEI 50 RANA, CUSINATO NEI 400 MISTI, DETTI NEI 400 STILE E...