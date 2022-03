UNA CITTÀ IN MANO AI MOCCIOSI CHE GIOCANO A FARE I CRIMINALI - A MILANO 13 BABY GANG TERRORIZZANO I COTEANEI TRA ARMI, RISSE E FURTI: PER LA PRIMA VOLTA UNA MAPPA FATTA DAI CARABINIERI IDENTIFICA OGNI BANDA, CON TANTO DI ZONA D'AZIONE, LEADER, IDOLI, SPECIALITÀ E NICKNAME SUI SOCIAL - SE PER ESEMPIO AVETE UN FIGLIO CHE FREQUENTA CORSO LODI O CITTÀ STUDI DITEGLI DI TENER NASCOSTI CUFFIE E SMARTPHONE, PERCHÉ POTREBBE ESSERE AVVICINATO CON UN PRETESTO E… - FOTO

Estratto dell'articolo di Alessandra Ziniti per “la Repubblica”

baby gang a milano 4

Se vanno in giro con i telefonini che sparano a tutto volume il video del rapper El Kobtann, cappucci neri e giubbotti firmati, sai di aver davanti quelli della K.O.Gang. Se sei in metro sulla linea M2 diretta a Gessate e incroci minorenni italiani, o stranieri di seconda generazione, occhio a quelli della Z2 che scatenano le risse.

la mappa delle 13 baby gang a milano

Se hai un figlio che frequenta Corso Lodi o Città studi digli di tener nascosti cuffie e smartphone, perché quelli della Z4 sono specializzati nelle aggressioni ai coetanei. Se sei di San Siro e ti imbatti in quello che sembra un blocco stradale e invece è un set cinematografico abusivo per girare un video di trapper che inneggiano ai gangstarap americani sono di certo i Z7 Zoo.

baby gang a milano 3

Se nel weekend vai, come tutti, a berti un drink ai Navigli, alle Colonne di San Lorenzo o a Piazza Duomo e li vedi arrivare in branco o sono i GangDuomo o i Barrio Banlieue. Che durante la settimana la fanno da padrone nelle zone periferiche in cui abitano, complessi edilizi o palazzoni di edilizia popolare nell'hinterland, e nel weekend scendono a prendersi in centro per affermare la propria supremazia sulle altre bande nel controllo del territorio.

baby gang a milano 2

A colpi di aggressioni, risse, rapine, danneggiamenti, non prima di essersi dati appuntamento sui loro gruppi Whatsapp o sui social dove sono fortemente attivi, da Instagram a Tik Tok. Poi le loro bravate le troverete in video postati in tempo reale.

baby gang a milano 1

Eccole, le 13 baby gang che da mesi terrorizzano Milano con le loro scorribande nei luoghi della movida e non solo, con le aggressioni e le violenze a coetanei con cui esprimono un disagio, esasperato dai due anni della pandemia, e ormai sfociato in vera e propria criminalità giovanile.

rapper zefe 2

La mappa delle bande, quartiere per quartiere, che gli amministratori locali hanno chiesto a gran voce al prefetto e alle forze dell'ordine, esiste già ed è stata redatta dagli investigatori dei carabinieri del comando provinciale di Milano che hanno disegnato un identikit preciso di ogni gruppo: composizione, leader, specialità e nickname sui social.

Repubblica è in grado di mostrarvela. Le gang della movida Dalla Darsena alle Colonne di San Lorenzo, da piazza Duomo a piazza dei Mercanti è territorio di conquista delle bande che nel fine settimana si sfidano a colpi di rapina e di risse nei locali.

Continua a leggere su:

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/03/10/news/baby_gang_la_mappa_delle_bande_criminali_di_milano-340823121/

baby gang contro un tram a milano 9 baby gang contro un tram a milano 7 milano baby gang milano baby gang MILANO - BABY GANG DEI RAGAZZINI EGIZIANI milano baby gang BABY GANG A MILANO BABY GANG A MILANO arco della pace a milano rissa con morto tra baby gang a milano baby gang contro un tram a milano 4 baby gang contro un tram a milano 5 baby gang contro un tram a milano 6 baby gang contro un tram a milano 8