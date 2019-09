IN UNA CITTÀ PORCILE CI STA BENE IL MAIALE - NEL CUORE DEI PARIOLI, A ROMA, UNA SIGNORA VIENE RIPRESA MENTRE PORTA A SPASSO UN PORCELLO AL GUINZAGLIO - ALLA DOMANDA “COME SI CHIAMA L’ANIMALE?”, RISPONDE ENTUSIASTA “DIOR, COME LO STILISTA” - VIDEO

Veronica Cursi per www.ilmessaggero.it

ROMA - SIGNORA CON MAIALE AL GUINZAGLIO

«Si chiama Dior, come Christian Dior». E come poteva chiamarsi l'elegante maialino di Roma nord ripreso da un automobilista mentre "sfilava" per le strade di viale Bruno Buozzi, nel cuore dei Parioli? Lui e la sua padrona, che l'ha adottato quando era appena un cucciolo, stanno passeggiando per le vie del quartiere quando vengono immortalati da un'auto di passaggio: «Buongiorno signora, come si chiama?». E lei fiera sorride: «Dior, come lo stilista». «Che chic signora», il commento immediato del passante. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale in poco tempo.

ROMA - SIGNORA CON MAIALE AL GUINZAGLIO

In realtà Dior e la sua mamma sono molto conosciuti a Roma (nord e non solo) e non è la prima volta che finiscono alla ribalta della cronaca. Lui ormai è una vera star dei social. La sua padrona vegetariana, come raccontò Il Tempo, lo salvò dal macello appena nato. E lui, che vive in un appartamento all'Aventino, si sente un cane a tutti gli effetti. D'altronde la moda del maialino domestico era stata lanciata dall'hollywoodiano George Clooney che portava a spasso il suo Max. E chissà che a Roma, vista la numerosa presenza, qualcuno non lanci l'idea del cinghiale come animale da compagnia. Almeno non starebbero più a scorrazzare in strada tra rifiuti e cassonetti.