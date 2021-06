PIRLO SÌ, MA FINO A UN CERTO PUNTO - A DIFENDERE L'ALLENATORE DELLA JUVENTUS CACCIATO E SBEFFEGGIATO CI PENSA LA FIDANZATA VALENTINA BALDINI SUI SOCIAL - LA "WAG" SE L'È PRESA CON BERNARDESCHI: "PARLI DOPO UN GOL AL SAN MARINO. GENIO INCOMPRESO" - PRIMA AVEVA SPUTATO VELENO SU ALLEGRI E AGNELLI: "SE ANCHE IL MIO COMPAGNO TORNERÀ ALLA JUVE? NON CREDO, LUI HA UNA DIGNITÀ BEN RADICATA" (MA COME MAI POI HA CANCELLATO LA STORY E CAMBIATO NOME E FOTO DEL PROFILO? IL "MAESTRO" NON HA GRADITO?)