14 ago 2022 10:00

IL CLAN NON VA IN VACANZA – A MARINA DI LESINA, IN PROVINCIA DI FOGGIA, UN UOMO È STATO AMMAZZATO A COLPI D’ARMA DA FUOCO ALL’INGRESSO DI UNO STABILIMENTO BALNEARE: A UCCIDERLO SONO STATI DUE SICARI, PROBABILMENTE AL SOLDO DI QUALCHE FAMIGLIA MAFIOSA – MAURIZIO COLOGNO, QUESTO IL NOME DELLA VITTIMA, ERA BEN INSERITO NELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DEL TERRITORIO, TRA ESTORIONI, ARMI, DROGA ECCETERA…