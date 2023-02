CLITO-RIDE, CAZZO PIANGE! - PER ANNI L'ORGANO DEL PIACERE FEMMINILE È RIMASTO UN MISTERO (E PER MOLTI, LO È ANCORA), MA NELL'ULTIMO ANNO CI SONO STATE UNA SERIE DI SCOPERTE SCIENTIFICHE CHE HANNO FATTO LUCE SUL CLITORIDE - NON SOLO CONTIENE UN NUMERO ANCORA PIÙ GRANDE DI QUANTO CREDESSIMO DI FIBRE NERVOSE, MA È ANCHE PRESENTE IN ALTRE SPECIE ANIMALI, COME I DELFINI E I SERPENTI - QUEST'ULTIMA SCOPERTA SMENTIREBBE IL FATTO CHE IL CLITORIDE NON ABBIA FUNZIONI RIPRODUTTIVE, VISTO CHE…

clitoride 3

Estratto dell'articolo di Anna Lisa Bonfrancesco per www.wired.it

Nei bilanci di fine anno, per il 2022 avremmo potuto annoverare anche le scoperte sul clitoride. […] Abbiamo infatti scoperto che il nostro clitoride contiene un numero ancora più grande di quanto credessimo di fibre nervose: in appena 10 cm (considerando parti scoperte e non visibili) se ne concentrano 10 mila. […]

clitoride 5

nel 2022 abbiamo anche scoperto che lo stesso organo è presente e funzionale nelle femmine di delfino e nei serpenti. Scoperte che hanno un po' riscattato il clitoride, organo a volte un po' bistrattato, a volte difficile da studiare.

UNA QUESTIONE TROPPO A LUNGO DIMENTICATA

A metterla così è oggi un articolo apparso su The Conversation, a firma di Louise Gentle, […] La tesi di Gentle è sostanzialmente questa: il maschilismo imperante, praticamente ovunque, ha colpito anche la ricerca sugli organi genitali, così che se molto sappiamo sui peni del regno animale, poco è noto sul loro equivalente femminile, il clitoride appunto. Anche se, a giudicare dalle ultime ricerche sul tema, qualcosa sta cambiando, […]

UN PO' DI BASI

clitoride 2

Cominciamo dai delfini, pardon dalle delfine, ma non senza aver prima ripassato brevemente di che cosa stiamo parlando. Il clitoride è un organo femminile erettile, considerato l'omologo del pene e […] centro del piacere, ma alla sua presenza e stimolazione si associano anche dei benefici riproduttivi: infatti, secondo alcuni, il piacere sarebbe infatti la strada per attuare tutta una serie di microcambiamenti anatomici e chimici che hanno lo scopo di favorire la fecondazione.

clitoride 3

LO STUDIO

Ma torniamo ai cetacei. Nelle delfine l'esistenza del clitoride era già nota ma lo scorso anno uno studio apparso su Current Biology ha fatto luce sul suo ruolo, mostrando che, anche per i mammiferi marini svolge funzioni legate al piacere in modo simile a quanto osservato nella nostra specie. I delfini d'altronde fanno sesso anche a scopo sociale e non meramente riproduttivo – ricordano gli esperti - e stimolazioni del clitoride sono state osservate anche tra le femmine. […]

il clitoride delle delfine era molto simile a quello umano, con abbondante tessuto erettile e innervazione, con alcuni nervi anche piuttosto grandi. […]

UNA SCOPERTA INASPETTATA

clitoride serpente

Il problema è qui, a detta di Gentle: se si cerca e si studia, poi si trova, e probabilmente il clitoride lo abbiamo cercato poco. Gli ultimi animali a rivendicare di averne uno sono i serpenti: quando un team australiano e statunitense si è messo a cercarlo per bene, lo ha trovato in nove specie e presenta tutte le caratteristiche – come innervazione e presenza di tessuto erettivo - per immaginare che abbia un ruolo nell'accoppiamento, che possa essere stimolato in sostanza, come spiegavano gli autori della scoperta solo un paio di mesi fa, notando la forma a cuore e una certa diversità da specie a specie. […]

Stiamo riscoprendo il clitoride, dunque, l'omologo del pene. E, come il pene, animale che vai clitoride che trovi. Così Gentle cita alcuni dei più curiosi. Come quello della iena macchiata (o iena ridens) che ha un clitoride […] simile a un pene che usa per urinare, accoppiarsi e partorire, ma anche le scimmie ragno hanno un clitoride che ricorda in tutto e per tutto un pene.

clitoride iena le donne hanno orgasmi grazie alla stimolazione del clitoride clitoride clitoride 1 clitoride 4 pene clitoride le clitoris il clitoride questo sconosciuto l orgamso femminile si raggiunge con la stimolazione del clitoride clitoride g1373529858560667123