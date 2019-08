LA CASA CON VISTA SU FONTANA DI TREVI? “È UMIDA!” - PARLA EMILIO DE LIPSIS, CHE HA IN AFFITTO DAL COMUNE UNA CASA CON AFFACCIO SUL CAPOLAVORO DI NICOLA SALVI. PAGA 286 EURO AL MESE (SIC!), MA DICE CHE LA CIFRA NON L’HA DECISA LUI: “IL COMUNE NON CI HA MAI FATTO IL CONTRATTO. SAREMMO DISPOSTI A PAGARE ANCHE 700 EURO. GLI OSPITI SI LAMENTANO DEL RUMORE E DELL’UMIDITÀ. LO ZIO DI MIA MOGLIE CI ABITAVA GRATIS, POI…” – VIDEO