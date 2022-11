8 nov 2022 09:28

CLORO A QUESTO CLERO - DOPO L’ESPLOSIONE DELLO SCANDALO IN FRANCIA, CON 11 VESCOVI FINITI SOTTO INCHIESTA PER ABUSI SESSUALI, L’EX VESCOVO DI BORDEAUX JEAN PIERRE RICARD AMMETTE DI AVER AVUTO 35 ANNI FA UNA CONDOTTA "RIPROVEVOLE" NEI CONFRONTI DI UNA 14ENNE - IL PRELATO HA SOSTENUTO DI AVER "CHIESTO PERDONO" ALLA SUA VITTIMA E DI ESSERSI "SPIEGATO CON LEI" - DIMESSOSI DALLA DIOCESI PER RAGGIUNTI LIMITI D'ETÀ (75 ANNI) IL 1 OTTOBRE 2019, RICARD E' RIMASTO CARDINALE, MUTANDO LA SUA CARICA IN ARCIVESCOVO EMERITO…