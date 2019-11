26 nov 2019 16:10

CLORO A QUESTO CLERO – IN ARGENTINA DUE PRETI E UN GIARDINIERE SONO STATI CONDANNATI PER ABUSI SESSUALI SUI MINORI OSPITI DI UNA STRUTTURA PER SORDI DI MENDOZA: IL PRETE ITALIANO NICOLA CORRADI, 85 ANNI, È STATO SBATTUTO IN CARCERE PER 42 ANNI, IL COLLEGA ARGENTINO HORACIO CORBACHO, 62 ANNI, È STATO CONDANNATO A 45 ANNI MENTRE L'INSERVIENTE A 18 ANNI – E IL CASO POTREBBE TOCCARE ANCHE L'ISTITUTO PROVOLO DI VERONA DOVE…