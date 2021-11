27 nov 2021 10:12

CLORO A QUESTO CLERO – UN EX SACERDOTE DI 73 ANNI È STATO ARRESTATO A BRINDISI: ERA IN POSSESSO DI UN ENORME QUANTITATIVO DI IMMAGINI E VIDEO PEDOPORNOGRAFICI, CHE HA TENTATO INVANO DI NASCONDERE IN UN BIDONE – NEL 2015 ERA GIÀ FINITO IN MANETTE PER GLI STESSI REATI (NON SI POTEVA FARE NIENTE PER EVITARE CHE SUCCEDESSE DI NUOVO?)