"A FINE MAGGIO CI ASPETTA UNA NUOVA ONDATA" - ANDREA CRISANTI SMORZA GLI ENTUSIASMI PER LE RIAPERTURE: "SI SAREBBE DOVUTO SEGUIRE L'ESEMPIO DELL'INGHILTERRA, CHE SOLO DOPO AVER VACCINATO IL 70 PER CENTO DELLA POPOLAZIONE SI È PERMESSA TIMIDE RIAPERTURE - DA NOI SI RIAPRE SENZA AVER MESSO IN SICUREZZA IL PAESE E CONFIDANDO NELLA BELLA STAGIONE - TOGLIEREMO LA MASCHERINA QUANDO AVREMO MOLTI PIÙ VACCINATI E LE VARIANTI SARANNO SOTTO CONTROLLO. PER ORA SIAMO ANCORA VULNERABILI"