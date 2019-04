COACHELLA? NO, COATTELLA – SE SIETE SCAPPATI DALL’ITALIA E SIETE VOLATI AL FESTIVAL MUSICALE PIÙ FAMOSO DELLA CALIFORNIA PER SFUGGIRE DA INFLUENCER IMPROVVISATE E FINTI VIP AVETE SCELTO IL POSTO SBAGLIATO: AL COACHELLA I VOLTI NOTI ITALIANI SONO VALENTINA FERRAGNI, DE LELLIS E DAMANTE (DI NUOVO INSIEME?), UNO STUOLO DI CORTEGGIATRICI E TRONISTI CHE ABBANDONATO IL LIDO DI MARIA TENTANO DI SBARCARE IL LUNARIO E ANCHE PERICOLOSI EX CHE…

Gli Empire Polo Fields di Indio in questi giorni stanno ospitando – come di consueto dal 1999 – il Coachella Valley Music and Arts Festival, ovvero il festival musicale più famoso della California, che ogni anno per due weekend di aprile vede alternarsi ed esibirsi sul palco principale alcuni degli artisti internazionali più in voga del momento, mentre nel parterre sono pronti a sfilare catalizzando l’attenzione dei fotografi Vip e influencer dai look decisamente stravaganti.

Da Kanye West a Ariana Grande, da J Balvin a DJ Snake, tanti gli artisti pronti a intrattenere il pubblico in queste giornate all’insegna della musica e del divertimento, ma a farla veramente da padroni saranno come sempre le mise più bizzarre messe a punto dalle star e dai personaggi noti accorsi da tutto il modo per immortalarsi davanti alla famosa ruota panoramica del festival.

Quest’anno una gran partecipazione anche da parte di molti influencer italiani: da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che sono partiti già da qualche giorno alla scoperta della California, a Francesco Monte e Giulia Salemi, arrivati qualche ora prima dell’inizio nonostante una brutta influenza che ha colpito l’ex gieffina a un passo dalla partenza, fino a giungere a Giulia De Lellis e Andrea Damante che anche se non hanno messo nessuna foto insieme sono stati paparazzati mentre si scambiano dolci tenerezze, segno che la passione tra loro è tornata ad ardere di nuovo

E ancora sono presenti Beatrice Valli con il compagno Marco Fantini e i figli, la nota influencer Paola Turani, Valentina Ferragni con il fidanzato Luca Vizil, l’ex tronista Paolo Crivellin con la fidanzata Angela Caloisi, Andrea Cerioli, Nilufar Addati, Ludovica Valli, Eleonora Rocchini, Fabio Colloricchio, Martina Luchena, Marco Cartasegna e molti altri.

